Dankzij sjoemelsoftware stoten Volkswagen-auto’s meer stikstofoxiden uit. Uit nieuw onderzoek blijkt dat 1.200 Europeanen eerder sterven door deze schadelijke stoffen.

Tussen 2008 en 2015 verkocht Volkswagen elf miljoen dieselauto’s met sjoemelsoftware. Deze software regelt de uitstoot van schadelijke stoffen. Wanneer de auto ‘weet’ dat er sprake is van een test – bijvoorbeeld wanneer de auto stilstaat, het stuur niet wordt gebruikt, maar de wielen wel draaien – worden er minder schadelijke stoffen uitgestoten dan in een normale situatie.

Onderzoekers van het MIT beweren dat in Duitsland de meeste mensen voortijdig sterven door de sjoemelsoftware. Circa 500 Duitsers sterven gemiddeld zo’n tien jaar eerder. In de Verenigde Staten gaat het om ‘slechts’ zestig sterfgevallen. Dit heeft ermee te maken dat in Duitsland 2,6 miljoen auto’s met de sjoemelsoftware zijn verkocht. In de Verenigde Staten gaat het om 482.000 exemplaren.

Stikstofoxiden verspreiden zich

In heel Europa sterven 1.200 mensen voortijdig door luchtvervuiling, veroorzaakt door Volkswagen. De onderzoekers keken niet alleen naar waar Volkswagen-auto’s rijden, maar ook naar hoe ver stikstofoxiden zich verspreiden. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid ammoniak in de atmosfeer. In Europa is de atmosfeer verrijkt met meer ammoniak dan in de Verenigde Staten, waardoor stikstofoxiden in kleinere deeltjes opbreken, die zich makkelijker verspreiden. “Het duurt even voordat deze stikstofoxiden omgezet zijn in deeltjes, maar wanneer dit gebeurt, zijn ze honderd tot tweehonderd kilometer verwijderd van de oorspronkelijke bron”, vertelt onderzoeker Steven Barrett. Kortom, als een Volkswagen-auto met sjoemelsoftware over de A15 bij Rotterdam rijdt, dan kan dit luchtvervuiling veroorzaken in Nijmegen.

Dertien maanden korter De gemiddelde Nederlander leeft dertien maanden korter door luchtvervuiling : negen maanden door de fijnstof en vier maanden door de NO2 (een vorm van stikstofoxide, oftewel een stikstofmolecuul in verbinding met twee zuurstofmoleculen).

Het is nog niet te laat

Als Volkswagen alle auto’s voor het einde van 2017 repareert, kunnen 2.600 mensen gered worden. Deze mensen leven dan samen 29.000 jaar langer. Het gaat hier uiteraard om statistische berekeningen. Het is niet mogelijk om iemand aan te wijzen die overduidelijk door Volkswagen is gedood. Er sterven jaarlijks namelijk veel meer mensen aan luchtvervuiling, veroorzaakt door de gecombineerde uitstoot van auto’s, van fabrieken, energiecentrales en ga zo maar door.

“Het lijkt onwaarschijnlijk dat Volkswagen het enige bedrijf is dat over de grens gaat”, vervolgt Barrett. “Er zijn al bewijzen dat auto’s van andere fabrikanten meer stikstofoxiden uitstoten dan tijdens testen.”