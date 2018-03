De gereedschappen laten zien dat prehistorische mensen tot veel meer in staat waren dan gedacht.

In totaal hebben onderzoekers in het centrale deel van China zeven van botten gemaakte gereedschappen ontdekt. Het onthult dat de mensen die deze gereedschappen maakten, vertrouwd waren met de eigenschappen van bot en precies wisten hoe ze botten konden gebruiken.

Vergelijken

Het is een bijzondere vondst. Onderzoeker Luc Doyon vertelt dat er in Oost-Azië nog niet eerder zulke oude van botten gemaakte gereedschappen zijn ontdekt (de oudste van botten gemaakte gereedschappen die ons tot voor kort in China bekend waren, zijn slechts 35.000 jaar oud). “Ze zijn wel gevonden in Eurazië, Afrika en de Levant (een gebied ten oosten van de Middellandse Zee), dus de ontdekking in China biedt ons de kans om deze objecten op wereldwijde schaal te vergelijken.”

Dieren

De onderzoekers ontdekten de botfragmenten in het midden van China, op zo’n tien meter diepte. In de tijd waaruit de botfragmenten stammen, moet op deze plaats een waterbron hebben gelegen waar dieren kwamen drinken. En daarmee was het de ideale plek voor het vangen en doden van dieren. Sommige botten van deze dieren werden vervolgens omgetoverd tot gereedschappen. Ze deden bijvoorbeeld dienst als ‘zachte hamers’ waarmee de mensen onder meer stenen gereedschappen bewerkten.

Onduidelijk is nog wie deze gereedschappen precies heeft gebruikt. Waarschijnlijk gaat het niet om Homo sapiens of Neanderthalers. Wel zouden de makers van deze gereedschappen gelijktijdig met beide soorten hebben geleefd. Eerder zijn in het gebied al twee incomplete mensachtige schedels ontdekt die suggereren dat de makers van deze gereedschappen zich vermengden met de Neanderthalers. “Maar dat is een hypothese die nog bevestigd moet worden middels vervolgonderzoek.”