De voetafdrukken werden waarschijnlijk door twee volwassenen en een kind achtergelaten.

Onderzoekers ontdekten de voetafdrukken langs de rand van Calvert Island. Dit eiland ligt voor de westkust van Canada. De onderzoekers groeven een stukje strand af en stuitten er op de naar schatting 13.000 jaar oude voetafdrukken.

Twee volwassenen en een kind

In totaal zijn er 29 voetafdrukken terug gevonden. De afdrukken zijn er in drie groottes, wat suggereert dat ze door drie verschillende personen zijn achtergelaten. Waarschijnlijk gaat het om twee volwassenen en een kind, zo schrijven de onderzoekers in het blad PLoS ONE.

IJstijd

Zoals gezegd zijn de voetafdrukken naar schatting 13.000 jaar oud. Dat zou betekenen dat ze aan het eind van de laatste ijstijd werden achtergelaten. In die periode lag de zeespiegel hier zo’n twee tot drie meter lager.

Beringlandbrug Tegenwoordig wordt Azië van Noord-Amerika gescheiden door water. Maar in de ijstijd – toen de zeespiegel veel lager lag – was dat anders: toen viel het gebied tussen Azië en Noord-Amerika droog, waardoor mensen van het ene naar het andere continent konden wandelen over een ‘landbrug’. Dat wordt ook wel de Beringlandbrug genoemd.

Het is een interessante ontdekking. Eerder onderzoek suggereerde dat mensen tijdens de laatste ijstijd – die zo’n 11.700 jaar geleden ten einde kwam – vanuit Azië naar Amerika trokken. Daarbij maakten ze gebruik van een landbrug (zie kader) die Azië met Noord-Amerika verbond. De mensen die zo in Amerika terechtkwamen, zouden zich vervolgens langs de westkust van Canada naar het zuiden hebben begeven. Het is een fraaie hypothese, maar het bleek tot op heden lastig om deze met archeologische vondsten te bewijzen, omdat de westkust van Canada vandaag de dag met dichte bossen bedekt is en eigenlijk alleen per boot te bereiken is. Maar nu hebben onderzoekers dus sporen van mensen die tegen het eind van de laatste ijstijd leefden, ontdekt op een eilandje dat vrij zuidelijk voor de Canadese kust ligt. Het bewijst dat mensen inderdaad langs de westkust van Canada naar het zuiden reisden en daarbij ook de beschikking hadden over boten (anders konden ze Calvert Island namelijk niet bereiken). “Deze vondst bewijst dat in dit gebied aan het eind van de laatste grote ijstijd zeevarende mensen leefden,” aldus onderzoeker Duncan McLaren.