De bubbels zijn gemaakt door microben.

Onderzoekers bestudeerden gefossiliseerde sedimenten, afkomstig uit India, toen ze op een biofilm stuitten. Dit is eigenlijk niets anders dan een laagje bestaande uit microben en door hen geproduceerd slijm. Wat echter bijzonder was, was dat in de biofilm bolletjes werden aangetroffen. “We denken dat het zuurstofbubbels zijn die 1,6 miljard jaar geleden in een biofilm van cyanobacteriën gecreëerd werden,” vertelt onderzoeker Therese Sallstedt.

En dat teken van leven is afkomstig van microben die een cruciale rol hebben gespeeld in de evolutie van het leven. Sterker nog: deze cyanobacteriën hebben het ontstaan van complexe levensvormen eigenhandig mogelijk gemaakt. De atmosfeer van de jonge aarde herbergde namelijk weinig zuurstof, tot onder meer deze cyanobacteriën dat gingen produceren. Het leidde tot een massa-extinctie (omdat zuurstof voor veel toenmalige organismen op aarde giftig was), maar maakte ook het ontstaan van meercellige levensvormen mogelijk.