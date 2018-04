Tussen de ribben zijn de resten van zes tot acht embryo’s ontdekt.

De resten van het zeereptiel – een ichthyosaurus – werden in 2010 in Groot-Brittannië ontdekt. Toen paleontologen het exemplaar nog eens onder de loep namen, ontdekten ze dat het reptiel op het moment van overlijden zwanger was van een zesling en mogelijk zelfs een achtling.

Maaginhoud

“We hielden natuurlijk ook rekening met de mogelijkheid dat de kleine resten maaginhoud waren, hoewel het onwaarschijnlijk leek dat een ichtyosaurus zes tot acht embryo’s of pasgeboren ichthyosaurussen tegelijkertijd zou opslokken,” vertelt onderzoeker Mike Boyd. “En dit lijkt ook niet het geval te zijn geweest, omdat de embryo’s niet lijken te zijn aangetast door maagzuur.”

Machtige zeereptielen

De jongen groeiden zo’n 180 miljoen jaar geleden in hun moeders buik. In die tijd domineerden de ichthyosaurussen de zeeën. Daar joegen ze op andere reptielen, vissen en ongewervelde zeedieren. Resten van deze machtige zeereptielen worden regelmatig in Groot-Brittannië teruggevonden. Maar tot op heden zijn er slechts vijf Britse ichthyosaurussen met embryo’s in hun buik bekend. En nog nooit is een ichthyosaurussen met zoveel jongen in de buik teruggevonden. Een bijzondere vondst dus.

Ook in Duitsland worden regelmatig ichthyosaurussen ontdekt. En daar is al wel een keer een ichthyosaurus met nog meer jongen in de buik gevonden: dit zeereptiel herbergde maar liefst elf embryo’s.