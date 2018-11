De heuvels zijn zelfs vanuit de ruimte zichtbaar en zijn naar schatting tot wel 4000(!) jaar oud.

Het betekent dat terwijl de oude Egyptenaren aan hun wereldberoemde piramides knutselen, termieten in Brazilië al bezig waren met een klusproject dat we nu – zo’n 4000 jaar later – zelfs vanuit de ruimte kunnen spotten. Het gaat om zo’n 200 miljoen kegelvormige hopen die elk zo’n 2,5 meter hoog en 9 meter breed zijn. De hopen beslaan samen een gebied dat grofweg net zo groot is als Groot-Brittannië en worden nog steeds door termieten bewoond, zo meldt het blad Current Biology.

De hopen zijn geen nesten, zo schrijven de onderzoekers. De hopen zijn ontstaan doordat termieten in de afgelopen duizenden jaren een enorm ondergronds tunnelnetwerk hebben aangelegd. De grond die daarbij vrijkwam, is in hopen opgeworpen. “De hopen zijn gevormd door één termietensoort die een enorm tunnelnetwerk hebben uitgegraven dat ze in staat stelt om dode bladeren op een veilige manier direct van de bosbodem te eten,” aldus onderzoeker Stephen Martin. “De hoeveelheid opgegraven grond bedraagt meer dan 10 kubieke kilometer, vergelijkbaar met zo’n 4000 piramides van Gizeh.” “En wat misschien nog wel het opwindendste is,” aldus onderzoeker Roy Funch. “Is dat de hopen extreem oud zijn: tot wel 4000 jaar oud.”

Ondanks de enorme omvang valt het termietencomplex niet direct op. Het wordt aan het zicht onttrokken door een vrij dicht bos gevuld met doornige struiken. Pas als die struiken plaats moeten maken voor weilanden – iets wat in de afgelopen decennia steeds vaker gebeurd is – springen de hopen in het zicht. “Het is ongelofelijk dat je vandaag de dag en in deze tijd nog een ‘onbekend’ biologisch wonder van deze omvang en leeftijd kunt vinden dat nog steeds standhoudt en zelfs nog bewoond wordt,” aldus Martin.