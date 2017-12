Alleen 2015 en 2016 waren warmer.

Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Amerikaanse NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). Met nog één maand te gaan, stevenen we – zoals verwacht – dus niet af op nieuwe records. Maar het jaar is nog wel aanzienlijk warmer dan elk ander jaar vóór 2015. Zo ligt de gemiddelde temperatuur in 2017 0,84 graden Celsius boven de gemiddelde temperatuur die in de jaren tussen 1900 en 2000 gemeten werd.

El Niño

Alleen in 2015 en 2016 lag de gemiddelde temperatuur wereldwijd hoger dan dit jaar. Maar, zo benadrukken de onderzoekers, die hoge temperaturen zijn deels te herleiden naar El Niño. Als we de impact die El Niño op de temperaturen wereldwijd heeft, wegnemen, zou 2017 waarschijnlijk het warmste jaar in 138 jaar tijd zijn.

November

In het rapport maken de onderzoekers ook de balans op over de afgelopen novembermaand. De temperatuur lag in deze maand 0,75 graden Celsius boven de gemiddelde temperatuur die in de novembermaanden in de twintigste eeuw werd genoteerd. Daarmee is het de op vier na warmste november in 138 jaar tijd. Het is bovendien de 41e november en 395e maand op rij waarin de temperaturen boven de gemiddelde temperatuur die in dezelfde maanden in de twintigste eeuw werd gemeten, uitstijgen. De onderzoekers wijzen er daarbij op dat de tien warmste novembers allemaal plaatsvonden in de 21e eeuw.

Op de Noordpool was in november 11,6 procent minder zee-ijs te vinden dan gemiddeld in dezelfde maand tussen 1981 en 2010 het geval was. In de periode sinds 1979 is slechts twee keer eerder minder zee-ijs gespot dan dit jaar. En ook op Antarctica lag deze november zo’n 5,7 procent minder zee-ijs dan gemiddeld in de periode tussen 1981-2010 het geval was. Hier werd in de periode sinds 1979 slechts één keer eerder in de novembermaand minder zee-ijs gespot en dat was in 2016.