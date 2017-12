Zag je dit jaar opvallend veel paddenstoelen? 2017 was een paddenstoelenrijk jaar.

Het voorjaar was nogal droog, maar toch kwamen er bij de Nederlandse Mycologische Vereniging genoeg meldingen binnen van mooie voorjaarspaddenstoelen, zoals Voorjaarskluifzwammen, Pronkridderzwammen en Morieljes.

De zomer was dit jaar een uitstekend seizoen voor paddenstoelen. “Vooral in juli viel er verspreid door het land heel veel regen”, schrijft Martijn Oud van deze vereniging op Nature Today. “Normaal valt er in juli 78 millimeter regen, maar dit jaar haalden we de 110 millimeter.”

Ook een maand later bleef het wisselvallig en koel. “Ondanks het voor paddenstoelen nog vroege tijdstip van het jaar, waren er op veel plaatsen meldingen van de mooiste paddenstoelen,” vervolgt Oud. “Eindelijk een paddenstoelenrijke zomer waarin paddenstoelenlanen van landgoederen en buitenplaatsen van zich lieten spreken door ouderwets veel Boleten en Gordijnzwammen. Ook de bossen aan de binnenduinrand stonden vol met paddenstoelen.”

In de herfst waren er veel paddenstoelen te zien, maar de echte kenners misten enkele soorten. Oud: “Er ontbraken soorten die je in dit jaargetijde wel zou verwachten. Veel paddenstoelen die het juist moeten hebben van de wat drogere bossen ontbraken. Teveel aan hemelwater is ongunstig voor de ontwikkeling van veel paddenstoelensoorten. Veel paddenstoelen die je wel zou verwachten schitterden door afwezigheid.”

In Nederland zijn er zo’n 5.000 soorten paddenstoelen en er komen er steeds meer bij. Toch zijn mycologen niet tevreden, want twee derde van de paddenstoelen staat op een lijst met bedreigde soorten.