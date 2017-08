Op de archeologische vindplaats van Tel Tayinat in Turkije is een beeld van een vrouw gevonden. Het basalten beeld is 1,1 meter hoog en 0,7 meter breed.

De archeologen hebben alleen de bovenkant van het beeld gevonden. Ze denken dat het volledige beeld ooit vier tot vijf meter lang was. Dit beeld stond ooit nabij de poort, die toegang gaf tot de stad Kunulua. Dit was van het jaar 1.000 tot 738 voor Christus de hoofdstad van het koninkrijk Patina.

Er worden regelmatig beelden gevonden bij Tel Tayinat. In 2012 groeven archeologen een fraai beeld op van een man, die een speer vasthoudt. De maker van dit beeld plaatste fraaie witte en zwarte stenen in de oogkassen, waardoor dit beeld – zelfs duizenden jaren later – nog tot de verbeelding spreekt.

Fraaie details

Het beeld van de vrouw is niet zo gaaf meer, maar er zijn gelukkig nog wel bijzondere details te zien. “Bijvoorbeeld de krullen onder haar sjaal”, stipt professor Timothy Harrison van de universiteit van Toronto aan. “Het beeld is gevonden in een dikke laag van basalten stenen. We vonden ook fragmenten van haar ogen, neus en gezicht. Daarnaast troffen we het hoofd van de koning Suppiluliuma aan. De rest van het beeld van Suppiluliuma groeven we in 2012 al op.”

Kububa

De archeologen vermoeden dat het beeld van de vrouw de archaïsche godin Kubaba moet voorstellen. Bij de opkomst van de neo-Hittitische koninkrijken – zoals Patina – werd zij namelijk uitgeroepen tot Oppergodin. Later werd Kubaba door de Phrygiërs getransformeerd tot Cybele. Zij werd nog tot het einde van het Romeinse Rijk (vijfde eeuw na Christus) vereerd.