Jawel, zo blijkt uit een nieuw experiment waarbij onderzoekers gesimuleerd Marsstof in een 3D-printer stopten.

Onderzoekers van de University of Applied Sciences in Wiener Neustadt (Oostenrijk) voerden het experiment in opdracht van de Europese ruimtevaartorganisatie uit. De onderzoekers maakten gebruik van vulkanische grond die zodanig is aangepast dat deze onder meer qua samenstelling sterk lijkt op Marsgrond.

“We mixten het materiaal met fosforzuur dat dienst deed als een soort ‘bindende’ inkt,” vertelt onderzoeker Christoph Buchner. De mix werd vervolgens in laagjes opgespoten. “De uitgeharde resultaten laten zien dat de techniek mogelijk gebruikt kan worden voor het produceren van hardware en gebouwen op verschillende planetaire lichamen. Dus dit is een veelbelovende stap in de richting van ‘het ter plekke gebruiken van grondstoffen’.”

Het is heel belangrijk dat astronauten grondstoffen ter plekke om kunnen zetten in nuttige producten. Allereerst omdat het betekent dat ze minder van die producten mee hoeven te slepen naar Mars. En zo kunnen de kosten van de ruimtemissie – die voor een groot deel bepaald worden door het gewicht van de capsule die de lucht in geschoten moet worden – gedrukt worden. Daarnaast kan het natuurlijk voorkomen dat een astronaut zich eenmaal op Mars pas realiseert dat hij een bepaald gereedschap nodig heeft. Het is dan fijn als hij het ter plekke kan produceren en niet hoeft te wachten tot een ruimtevaartschip het gereedschap vanaf de aarde komt brengen.