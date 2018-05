Het kan een einde maken aan het grote tekort aan hoornvliezen dat er momenteel is.

Onderzoekers van Newcastle University hebben de primeur. Zij zijn erin geslaagd om een hoornvlies te printen. En dat printen zelf duurt slechts tien minuten.

Potentie

“Onze 3D-geprinte hoornvliezen zullen nu verder getest worden en het zal nog enkele jaren duren voor we in de positie zijn dat we ze kunnen transplanteren,” stelt onderzoeker Che Connon. “Maar wat wij hebben aangetoond, is dat het mogelijk is om hoornvliezen te printen (…) en dat deze benadering de potentie heeft om het wereldwijde tekort aan hoornvliezen op te lossen.”

Bio-inkt

Om te kunnen printen, heb je natuurlijk ‘inkt’ nodig. De onderzoekers maakten deze van stamcellen afkomstig uit een gedoneerd hoornvlies. Die stamcellen werden vervolgens gemengd met alginaat en collageen. Zo ontstond een oplossing die geprint kon worden, een soort bio-inkt. Die bio-inkt werd vervolgens in concentrische cirkels geprint, zodat de vorm van een menselijk netvlies ontstond. Vervolgens toonden de onderzoekers aan dat de stamcellen in het geprinte hoornvlies zich gingen ontwikkelden. “Veel teams wereldwijd hebben gezocht naar de ideale bio-inkt om dit proces mogelijk te maken,” vertelt Connon. “Onze unieke gel – een combinatie van alginaat en collageen – houdt de stamcellen in leven en produceert tegelijkertijd een materiaal dat stijf genoeg is om in vorm te houden, maar ook zacht genoeg is om uit het pijpje van een 3D-printer te worden geknepen.”

Op maat

De onderzoekers hebben verder aangetoond dat ze op deze manier een ‘hoornvlies op maat’ kunnen maken. Ze maakten hiertoe een scan van een oog. En vervolgens gebruikten ze die data om een hoornvlies te printen dat – qua maat en vorm – op dat oog paste.

Het hoornvlies vormt de buitenste laag van ons oog en is zeer belangrijk voor scherp zicht. Maar het is ook heel kwetsbaar. Ziektes en beschadigingen liggen namelijk op de loer. Dergelijke problemen kunnen leiden tot onscherp zicht of zelfs blindheid. Soms is het vervangen van het hoornvlies de enige optie. Maar er worden te weinig hoornvliezen gedoneerd om aan de vraag te kunnen voldoen. Vandaar dat het printen van passende hoornvliezen als een voorzichtige doorbraak kan worden gezien. Vervolgonderzoek zal echter uit moeten wijzen of deze geprinte hoornvliezen mensen echt hun zicht terug kunnen geven.