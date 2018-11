De geweldige vondst kan mogelijk verklaren hoe de oude Egyptenaren hun piramides bouwden.

De onderzoekers ontdekten het transportsysteem in de steengroeve Hatnub, gelegen ten zuidoosten van de stad Minya. Uit de groeve haalden de oude Egyptenaren gesteente dat ze gebruikten om beelden, grafkisten, tegels en vazen van te maken.

Al sinds 2012 wordt er nabij de steengroeve onderzoek gedaan. Bij het verwijderen van puin nabij de ingang van de steengroeve stuitten wetenschappers onlangs op een uniek systeem dat gebruikt werd om grote en zware stenen uit de groeve te trekken en te verplaatsen. Het systeem bestaat uit een vrij steile centrale helling met aan weerszijden een trap. Beide trappen worden gekenmerkt door talloze gaten waarin ooit stevige houten palen moeten hebben gestaan. Wanneer mijnwerkers een groot stuk steen uit de groeve moesten halen, legden ze het op een soort houten slee die op de centrale helling stond. Aan die slee zaten touwen vast die rond de houten palen op de trappen werden geslagen en de kracht die de mannen die de slee trokken, uitoefenden, vergrootten. Zo waren de oude Egyptenaren in staat om zware, grote stukken gesteente de steile helling op te trekken.

Uniek

Volgens het Egyptisch Ministerie voor Oudheden is het voor het eerst dat er zo’n grootschalig transportsysteem in een Egyptische steengroeve is teruggevonden. De ontdekking geeft meer inzicht in hoe de Egyptenaren die leefden in de tijd dat de machtige piramides gebouwd werden, duizenden kilo’s zware blokken een steile helling op konden trekken. Het lijkt aannemelijk dat vergelijkbare transportsystemen werden gebruikt om die piramides te kunnen bouwen.

Het unieke transportsysteem van Hatnub zou stammen uit de regeringsperiode van farao Cheops. Hij regeerde tussen 2604 en 2581 voor Christus over Egypte en liet onder meer één van de zeven wereldwonderen bouwen: de piramide van Gizeh.