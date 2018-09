De wolf – een pup – is uitzonderlijk goed bewaard gebleven.

De resten werden al in 2016 ontdekt door mijnwerkers in de bekende regio Klondike. Onderzoek heeft nu uitgewezen dat de gemummificeerde wolf zeker 50.000 jaar oud is en uit de laatste ijstijd stamt.

Tand des tijds

De wolf is uitzonderlijk goed bewaard gebleven. De tand des tijds heeft er weinig vat op gehad. Zo zijn de haren, maar ook de huid en zelfs het spierweefsel nog intact.

Bijzonder

Het is een bijzondere vondst, zo benadrukken de archeologen die de wolf hebben onderzocht. Voor zover bekend is het de enige gemummificeerde, uit de laatste ijstijd stammende wolf die tot op heden is ontdekt.

Ice age mummies found in Klondike gold fields on display in Dawson City. Tr'ondëk Hwëch'in @ChRobertaJoseph, @Premier_Silver and Minister of Tourism and Culture @jeaniedendys will be in Dawson today to unveil the mummified remains. Learn more: https://t.co/ma9aX3cjv6 pic.twitter.com/97QLi7kEHg — Government of Yukon (@yukongov) 13 september 2018

Rendier

Naast de wolf is in 2016 in hetzelfde gebied ook een gemummificeerd rendier teruggevonden. Ook dit rendier was op het moment van overlijden nog niet volwassen. Het rendier zou nog iets ouder zijn dan de wolf. En mogelijk kunnen de resten van het rendier gerekend worden tot de oudste gemummificeerde zoogdierweefsels die tot op heden zijn ontdekt.

Het rendier is niet meer helemaal compleet; alleen de kop, torso en voorpoten zijn teruggevonden. Maar voor de teruggevonden resten geldt hetzelfde als voor die van de wolf; ze zijn nauwelijks door de tijd des tands aangetast.