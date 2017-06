De symbolen kunnen meer inzicht geven in hoe de oude Egyptenaren hun unieke hiëroglyfen-schrift bedachten en ontwikkelden.

Onderzoekers ontdekten de symbolen nabij het dorpje El-Khawy dat zich zo’n 60 kilometer ten zuiden van Luxor bevindt. Het zijn vier tekens die rond 3250 voor Christus zouden zijn genoteerd. De tekens zijn van rechts naar links genoteerd en hebben daarmee dezelfde schrijfrichting als het later ontwikkelde Egyptische schrift. Volgens onderzoeker John Colemans Darnell zijn het “de oudste – en grootste – tekeningen uit de stadia waarin het hiëroglyfen-schrift vorm kreeg en ze vertellen ons hoe de oude Egyptenaren hun unieke schrift ontwikkelden.”

Stier en ooievaars

De tekeningen waar Darnell over spreekt, laten het hoofd van een stier zien, met daarnaast twee – met de rug naar elkaar afgebeelde – zadelbekooievaars. En tussen de zadelbekooievaars is een heremietibis afgebeeld. Het is niet voor het eerst dat onderzoekers deze dieren in deze volgorde afgebeeld, tegen het lijf lopen. Later in de Egyptische geschiedenis duikt deze verzameling tekens regelmatig op. “De beelden uiten wellicht het concept van de koning die heerst over de geordende kosmos,” aldus Darnell.

Enorm

De tekeningetjes zijn niet alleen vanwege hun leeftijd heel bijzonder. Ook hun omvang is uniek. “Deze individuele hiëroglyfen zijn elk meer dan een halve meter hoog en het complete plaatje is zo’n 70 centimeter hoog. Eerder ontdekte tekens waren slechts één of twee centimeter groot.”

Naast de verzameling symbolen is ook een kudde olifanten op de rotsen afgebeeld. Deze dieren zouden tussen 4000 en 3500 voor Christus zijn getekend. In de buik van één van de olifanten is een kleine olifant getekend. “Een ongelofelijk zeldzame manier om een zwanger, vrouwelijk dier af te beelden,” aldus Darnell.