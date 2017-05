56 vazen met materialen om te mummificeren herontdekt in Egypte

De vazen werden gebruikt om de hoogste ambtenaar van het oude Egypte te mummificeren.

Archeologen ontdekten de vazen in de tombe van Ipi. Hij was de hoogste ambtenaar onder farao Amenemhat. Amenemhat was de eerste farao van de twaalfde dynastie en regeerde van 1991 tot 1962 voor Christus.

Herontdekt

De vazen in de tombe van Ipi werden tussen 1921 en 1922 al door de Amerikaanse Egyptoloog Herbert Winlock ontdekt, maar nooit uit de tombe van Ipi gehaald. Al snel raakten de vazen in de vergetelheid. Tot nu. Een Spaans-Egyptisch onderzoeksteam heeft ze namelijk herontdekt.

Linnen

In de vazen zitten zouten, oliën, zand en andere substanties. Ook zijn enkele doppen die op de vazen geklemd zaten, teruggevonden. Daarnaast zijn er verschillende linnen lakens van wel vier meter lang teruggevonden. En stukjes dunne stof, bedoeld om de vingers, tenen en andere delen van het lichaam van Ipi in te wikkelen.

De ontdekking is heel belangrijk omdat deze meer inzicht kan geven in de technieken die bijna 4000 jaar geleden gebruikt werden om overledenen te mummificeren.