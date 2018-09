De snelle radioflitsen zijn afkomstig van de mysterieuze bron FRB 121102, die al veel vaker van zich heeft laten horen.

Snelle radioflitsen zijn heel krachtige pulsen radiostraling die hooguit enkele milliseconden aanhouden en hun oorsprong vinden in afgelegen sterrenstelsels. Hoe ze precies ontstaan, is tot op de dag van vandaag een mysterie. Wat daarbij ook niet helpt, is dat de meeste bronnen van de mysterieuze radioflitsen maar één keer van zich laten horen. Alleen de bron FRB 121102 vormt hierop een uitzondering. Deze heeft namelijk al herhaaldelijk snelle radioflitsen afgegeven. En onderzoekers maken nu bekend dat ze maar liefst 72 nieuwe radioflitsen hebben ontdekt die allemaal van deze bron afkomstig zijn.

Data

De onderzoekers bogen zich voor deze studie over waarnemingen van de Green Bank Telescope in de VS. Breakthrough Listen zette deze telescoop in augustus 2017 in om gedurende een periode van vijf uur het gebied waarin FRB 121102 zich bevindt, te observeren. Een eerdere analyse – waarbij gebruik werd gemaakt van ‘gewone’ algoritmes – had in de data al 21 snelle radioflitsen ontdekt die allemaal in één uur tijd werden waargenomen. Het suggereert dat de bron van de radioflitsen perioden van rust afwisselt met perioden van hyperactiviteit.

72 nieuwe radioflitsen

De onderzoekers liepen de verzamelde data nog eens door met behulp van kunstmatige intelligentie. Het geavanceerde algoritme ontdekte daarop nog eens 72 snelle radioflitsen in de data. Daarmee komt het totale aantal snelle radioflitsen dat sinds de ontdekking van FRB 121102 (in 2012) van deze bron is vernomen, op 300.

“Dit onderzoek is opwindend, niet alleen omdat het ons helpt om het dynamische gedrag van snelle radioflitsen tot in detail te begrijpen, maar ook omdat het laat zien dat machine learning signalen kan detecteren die door klassieke algoritmes over het hoofd zijn gezien,” aldus onderzoeker Andrew Siemion. Collega Gerry Zhang onderschrijft dat: “Wij hopen dat ons succes anderen inspireert om machine learning toe te passen binnen de radio-astronomie.”