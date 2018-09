En die kaas heeft waarschijnlijk het verschil gemaakt.

Onderzoekers hebben vetzuren gevonden op oude potscherven in twee Kroatische dorpen. Waarschijnlijk waren de twee dorpjes – Pokrovnik en Danilo Bitinj – zo’n 7200 jaar geleden dé plek voor de productie van kaas in het Middellandse Zeegebied. De bevindingen zijn terug te lezen in het tijdschrift Plos One.

Aardewerk

De onderzoekers vonden de vetzuren nadat ze verschillende soorten aardewerk analyseerden. Naast de overblijfselen van kaas, vonden de onderzoekers ook bewijs van melk, vlees en vis. De bewoners van de dorpjes lijken specifieke potten te hebben gebruikt voor de productie van de verschillende voedingsmiddelen. De kaasresten waren het best te vinden op drinkhoorns en zeven.

Kaasproductie

Zo’n 9000 jaar geleden verspreidde de consumptie van melk en kaas zich over Europa. Echter is de productie ervan in Europa iets jonger. Zo wordt geschat dat de kaasproductie rond de Bronstijd – ongeveer 5000 jaar geleden – in het Middellandse Zeegebied op gang is gekomen. Maar de nieuwe gegevens wijzen erop dat het fundament al zo’n 7200 jaar geleden werd gelegd.

En waarschijnlijk is hier ook gelijk het verschil gemaakt. Volgens de onderzoekers heeft de productie van zowel melk als kaas zich namelijk vervolgens over de rest van Europa verspreid. Daarnaast zou het de kindersterfte in Europa hebben verlaagd. Melk, yoghurt en kaas zijn namelijk een goede bron van calorieën, eiwitten en vet. Waarschijnlijk hebben deze voedingsrijke middelen jonge kinderen door de risicovolle kindertijd heen geholpen.