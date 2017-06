Je gaat deze zomer toch niet wegkwijnen in een tent op een Franse camping of jezelf vergiftigen bij het buffet van een Turks all-inclusive-resort? Nee, trek de stoute schoenen aan en ga op ontdekkingsreis.

In de Atlas Obscura bundelen auteurs Joshua Foer, Dylan Thuras en Ella Morton duizend spraakmakende plekken om te ontdekken. En nee, daarvoor hoef je niet per se het vliegtuig naar Bali te pakken. In West-Europa is al genoeg te ontdekken. Van de zelfgebouwde kathedraal van Don Justo in Madrid tot de zeshoekige basalten pilaren van Giant’s Causeway in Ierland en van de geheime schuilkerk Museum Ons’ Lieve Heer op Solder in Amsterdam tot het Mundaneum – een soort vooroorlogse Wikipedia – in België. De auteurs noemen tientallen bijzondere plekken in Nederland, België en Duitsland, die je relatief makkelijk kunt bezoeken.

Voor de meest verrassende plekken moet je wel iets verder reizen. We lichten negen bijzondere locaties uit.

1 ] Het epicentrum van de Toengoeska-explosie

In 1908 explodeerde een grote meteoriet of komeet kort boven het aardoppervlak. Gelukkig gebeurde dit boven Siberië en niet boven een dichtbevolkt gebied. De impact was namelijk enorm. Zo werden tachtig miljoen bomen over een gebied van 2150 vierkante kilometer ontworteld. Het epicentrum rond de Toengoeska-explosie is te bezoeken. Je ziet daar vandaag de dag nog steeds gespleten, gevelde en gehavende bomen. Als je dit epicentrum wilt bezoeken, kun je het hotel boeken in de stad Vanavara. Dit is de dichtstbijzijnde plaats op zo’n 65 kilometer ten zuidoosten van het epicentrum.

2 ] De zelfmummificerende monniken van Shugendõ

Noord-Japanese monniken en volgelingen van Shugendõ probeerden zichzelf in duizend dagen te mummificeren. Minstens 24 monniken slaagden hier in. Het mummificatieproces bestond uit drie fasen. Tijdens de eerste fase – die duizend dagen duurde – at een monnik alleen noten en zaden. Tevens onderwierp hij zich aan een streng regime van zware lichamelijke inspanning, waardoor hij veel lichaamsvet verloor. Vet bevat veel water en houdt warmte vast en versnelt hierdoor de ontbinding. Tijdens de tweede fase at een monnik alleen boomschors en boomwortels. Daarnaast dronk hij thee van het giftige sap van de urushi-boom, dat doorgaans wordt gebruikt om hout te lakken. De monnik begon hierdoor te braken, zweten en veel te plassen. Tijdens de derde fase sloot een monnik zich op in een stenen tombe. Zijn enige verbinding met de buitenwereld was een luchtbuisje van bamboe en een bel. Elke dag luidde hij de bel om aan te geven dat hij nog leefde. Als de bel niet langer klonk, was de monnik overleden. Na duizend dagen werd de tombe geopend. Veel lichamen waren vergaan, maar toch slaagden enkele tientallen monniken erin om zichzelf te mummificeren. Een mummie is te zien in de Churenji-tempel op de berg Yudono.

3 ] Neem plaats in de stilste kamer ter wereld

In Minneapolis kun je de stilste kamer ter wereld bezoeken. 99,9 procent van al het geluid in de kamer van Orfield Laboratories wordt geabsorbeerd door een veerkrachtige 90 centimeter dikke foamlaag. Als je de kamer bezoekt, hoor je geluiden die je normaal gesproken niet hoort, zoals je hartslag en je ademhaling. Als eenmaal het licht in de kamer uitgaat, dan wordt het geen prettige ervaring. De meeste mensen houden het niet langer dan enkele minuten vol. Durf jij het aan?

4 ] Verken de Amazone Stonehenge

Ook in Brazilië is ‘Stonehenge’ te vinden. In 2006 ontdekten archeologen een groep van 127 enorme stenen. De megalieten, van elk drie meter hoog, staan rechtop in regelmatige cirkels in een open veld. Het bouwwerk is 500 tot 2000 jaar oud. Op basis van de plaatsing van de stenen concluderen onderzoekers dat het bedoeld was om gebruikt te worden als observatorium. De vondst bevestigt dat er duizenden jaren geleden welvarende beschavingen in de jungle leefden, ook al zijn ze tot op heden nog niet gevonden.

5 ] Wandel over de laatste Inca-brug

De Inca’s waren meesters van de vezel. Vijf eeuwen geleden werden de bergen in de Andes aan elkaar vast geregen door 200 touwbruggen, die uit niets anders bestonden dan gedraaid gras en andere vegetatie. Dat was zo’n 300 jaar voordat in Europa de eerste hangbrug verscheen. Er is nog één Inca-brug over, namelijk de Keshwa Chaca. Deze doorzakkende 27,4 meter lange overspanning overspant het Apurimacravijn, op zo’n vijf uur rijden van Cusco. De brug kan het gewicht van 56 mensen dragen. Elk jaar in juni wordt de brug vernieuwd en wordt er drie dagen lang gras gevlochten door inwoners van vier omringende dorpen.

Meer verdronken kerken Ook Europa heeft een eigen verdronken kerk. Boven het Reschenmeer op de grens van Oostenrijk en Italië steekt de kerktop van Alt-Graun uit. Wie deze zomer naar één van de Italiaanse meren of Toscane gaat, doet er goed aan om over de populaire SS40-weg te rijden. Dan tuf je langs de verdronken kerk.

6 ] Verdronken kerk van Potosí

Wegens de aanleg van een stuwdam werd het plattelandsstadje Potosí onder water gezet. Alle bewoners werden gehuisvest in nabijgelegen stadjes en de stad verdween onder water. Het kruis van de 25 meter hoge kerk is echter nog steeds boven het wateroppervlak te zien. Dit is een herinnering dat hier ooit een stadje lag. Bijzonder: in 2010 droogde het meer op dankzij het weerfenomeen El Niño. Hierdoor was de kerk voor het eerst sinds de overstroming weer in haar volle glorie te bewonderen. Inmiddels staat het gebied weer onder water. Wanneer je Potosí bezoekt, dan is het niet zeker dat je de torenspits ziet. Als er veel regen is gevallen of wanneer het waterpeil achter de dam hoog staat, is de kerk niet te zien.

7 ] Bezoek Shackletons hut

Het is vrij lastig om een bezoek te brengen aan Antarctica, maar als je er bent, moet je zeker langs Shackletons hut. De hut van ontdekkingsreiziger Ernest Shackleton ziet er nog net zo uit zoals de avonturier hem in 1909 achterliet. Je vindt er honderd jaar oude konijnencurry, schapentongen, gestoofde niertjes en ossenwangen in blik. De prefab houten hut is in 1908 opgezet door Shackleton en zijn team van veertien man en diende als basis tijdens de Nimrod-expeditie, waarbij Schakleton als eerste de zuidpool wilde bereiken. Helaas slaagden de mannen hier niet in. Door het ijskoude klimaat is alles in de hut uitstekend bewaard gebleven. Het is alsof je terug in de tijd gaat. Geen zin om zo ver te reizen? Je kunt de hut ook met Google Streetview bekijken.

8 ] Servische schedeltoren

Bij de Slag om Cegar in 1809 vernietigde rebellenleider Stevan Sindelic zijn eigen en het vijandelijke leger. De Turkse bevelhebber Hurshid Pasja was woest en onthoofde de dode lichamen. De 952 schedels werden als bouwstenen gebruikt voor een toren van 4,6 meter hoog bij de ingang van de stad Nis. In de jaren na de bouw beitelden familieleden van overleden rebellen schedels weg om ze fatsoenlijk te begraven. Nu zijn er nog maar 58 schedels te zien.

9 ] Karakoram Highway

Zin in een spannende autoreis, waarbij je schitterende vergezichten te zien krijgt? Rijd dan over de 1200 kilometer lange Karakoram Highway van het noordoosten van Pakistan naar de stad Kashgar in Noordwest-China. Het is de hoogste internationale weg te wereld. Tijdens de aanleg van de weg tussen 1959 en 1979 kwamen circa 1.010 mensen om het leven, voornamelijk door aardverschuivingen of door een val van grote hoogte. Sommige delen van de weg zijn erg smal en er zijn nauwelijks vangrails. Goed uitkijken dus. Vergeet niet je fototoestel mee te nemen, want de weg geeft je een mooi uitzicht op de K2, de op één na hoogste berg ter wereld. Wil je over Karakoram Highway rijden? Ga dan in de lente of het najaar om de zomerse moesson of sneeuw in de winter te vermijden.

Nog niet jouw ultieme reisdoel gevonden? In de Atlas Obscura vind je 991 andere bijzondere bestemmingen om te ontdekken. Alvast een fijne zomervakantie!