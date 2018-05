En die vieze lucht kost elk jaar 7 miljoen mensenlevens.

Dat blijkt uit nieuwe schattingen van de Wereldgezondheidsorganisatie. De schattingen onthullen dat maar liefst negen op de tien mensen wereldwijd vervuilde lucht inademt.

Sterfte

En elk jaar zouden zo’n 7 miljoen mensen sterven door het inademen van fijnstof dat diep door weet te dringen in de longen en het hart- en vatenstelsel, waar het leidt tot beroertes, hartziekten, longkanker en luchtweginfecties, waaronder longontsteking. De meeste mensen sterven doordat de lucht die ze buitenshuis inademen, vervuild is. Maar met name in arme landen is luchtvervuiling binnenshuis ook een groot probleem. Deze ontstaat doordat men bijvoorbeeld kookt op een open vuur of met behulp van vervuilende brandstoffen.

Arme landen

“Luchtvervuiling bedreigt ons allen, maar de armste en meest gemarginaliseerde mensen zijn met name de dupe,” aldus Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de WHO. Hij wijst erop dat zo’n 40% van de wereldbevolking nog steeds niet de beschikking heeft over schone brandstoffen om op te koken. “Het is onacceptabel dat meer dan 3 miljard mensen – de meeste zijn vrouwen en kinderen – nog steeds dagelijks dodelijke rook inademen van vervuilende fornuizen en brandstoffen in hun huizen.”

4300 steden

De schattingen van de WHO zijn gebaseerd op een uitgebreide database waarin de luchtkwaliteit van meer dan 4300 steden in 108 verschillende landen wordt bijgehouden. In deze database wordt met name gekeken naar twee soorten fijnstof: pm10 en pm2,5. Het laatstgenoemde type vormt het grootste risico voor de volksgezondheid, omdat deze fijnstofdeeltjes heel klein zijn en diep in de longen kunnen doordringen.

Azië en Afrika

De nieuwe cijfers van de WHO wijzen uit dat meer dan 90% van de aan luchtvervuiling gerelateerde sterftes plaatsvindt in lage- en middeninkomenslanden, voornamelijk in Azië en Afrika. Luchtvervuiling zou wereldwijd verantwoordelijk zijn voor zo’n 24% van alle onder volwassenen voorkomende hartziekten, 25% van de beroertes en 29% van de gevallen van longkanker.

Het goede nieuws is dat overheden zich steeds meer bewust worden van het belang van een goede luchtkwaliteit en ook bereid zijn om daarvoor te vechten. Als voorbeeld haalt de WHO Mexico-Stad aan: vanaf 2025 zijn privé-dieselauto’s daar verboden en ook de uitstoot van het openbaar vervoer wordt aangepakt. En in India kunnen 37 miljoen vrouwen die onder de armoedegrens leven sinds kort dankzij de overheid op een schone brandstof koken. Veel van deze inspanningen vinden echter plaats op lokaal of nationaal niveau. En dat is niet genoeg. Want luchtvervuiling kent geen grenzen. En dus moeten er over de grenzen heen afspraken worden gemaakt over het verbeteren van de luchtkwaliteit. De WHO hoopt daar dit najaar – tijdens de eerste wereldwijde conferentie over luchtvervuiling en gezondheid – met tal van overheden over te gaan sparren.