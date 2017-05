Voor het eerst tonen wetenschappers aan dat een zeevogel onder water kan horen.

Deense onderzoekers trekken die conclusie op basis van experimenten. De experimenten wijzen uit dat aalscholvers onder water geluiden tussen de 1 en 4 kHz kunnen waarnemen. Het betekent dat ze de geluiden die geproduceerd worden door haring – een lekker hapje in de ogen van de aalscholvers – kunnen waarnemen.

Voedsel

Dat de aalscholver ook onder water kan horen, is eigenlijk niet zo heel verwonderlijk. De vogels halen hun voedsel uit het water en moeten dat ook zien te vinden wanneer het water niet zo helder is. Daarnaast zijn de aalscholvers ook actief in de Arctische gebieden, waar het een groot deel van het jaar donker is.

Onze geluiden

Maar de aalscholvers vangen niet alleen geluiden van vissen op waneer ze in het water duiken. Wij mensen produceren ook heel wat geluiden die de aalscholver onder water kan waarnemen. En dat baart onderzoekers zorgen. “Door mensen gemaakte geluiden kunnen zeedieren zodanig verstoren dat zij geen voedsel meer kunnen vinden of niet meer met elkaar kunnen communiceren,” legt onderzoeker Magnus Wahlberg uit. “Het is een bekend probleem voor bijvoorbeeld bruinvissen en zeehonden en nu is het wellicht ook een probleem voor vogels. Het is zeker iets waar we ons bewust van moeten zijn.”

Op dit moment is alleen van de aalscholver bekend dat hij onder water kan horen. Maar de onderzoekers achten het zeer aannemelijk dat er nog veel meer vogels zijn die tijdens een duik in het water hun gehoor gebruiken. Ongeveer een tiende van alle vogelsoorten wereldwijd – dat zijn er zo’n 800 – jaagt onder water. Mogelijk zijn veel van deze soorten in staat om ook onder water geluiden op te vangen. Binnenkort hopen de onderzoekers het gehoor van een aantal van deze soorten te onderzoeken. Ze zullen zich dan in eerste instantie richten op de meerkoet en papegaaiduiker.