In de nabije toekomst dien je ‘m zelf toe, door simpelweg een pleister op je huid te duwen.

In die pleister zitten micronaaldjes die het griepvaccin pijnloos onder je huid brengen. De methode is niet alleen een stuk prettiger voor de ontvanger van het vaccin, maar ook een stuk goedkoper. Niet alleen omdat je het vaccin zelf toe kan dienen. Maar ook omdat de pleisters met daarin het vaccin langdurig opgeslagen kunnen worden, zonder dat ze gekoeld hoeven te worden.

Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Maar nieuw onderzoek – verschenen in het blad The Lancet – toont nu aan dat deze nieuwe manier van vaccineren echt werkt. Wetenschappers verzamelden 100 proefpersonen en deelden ze in vier groepen in. In de ene groep diende een zorgverlener middels een pleister het griepvaccin toe. In de tweede groep deden de proefpersonen dat zelf. In de derde groep diende een zorgverlener het vaccin toe middels een injectie. In de vierde groep diende een zorgverlener een placebo toe middels de pleister.

Het werkt

Het onderzoek wijst uit dat het griepvaccin dat middels de pleister wordt toegediend net zo effectief is als het vaccin dat middels een injectienaald wordt toegediend. Ook bleken proefpersonen prima in staat te zijn om het vaccin – middels de pleister – aan zichzelf toe te dienen. Bovendien bleek de pleister geen grote bijwerkingen te hebben (in het ergste geval werd het stukje huid waar de pleister op geplakt werd wat rood en ontstond wat jeuk, maar dat duurde hooguit enkele dagen).

De onderzoekers hopen dat deze nieuwe manier van vaccineren ertoe leidt dat meer mensen hun griepprik gaan halen. “Mensen hebben heel veel redenen om hun griepvaccin niet te halen,” stelt onderzoeker Mark Prausnitz. “Eén van de belangrijkste doelen van het ontwikkelen van deze technologie was: vaccins voor meer mensen toegankelijk maken. Nu moet je als je een griepvaccin nodig hebt naar een zorgverlener toe die je het vaccin toedient met een injectienaald. Het vaccin wordt opgeslagen in een koelkast en de gebruikte naald moet op een veilige manier worden afgevoerd. De pleister kun je oppikken, thuis voor een paar minuten op je huid plakken, er weer aftrekken en weggooien, omdat de micronaalden opgelost zijn. De pleisters kunnen ook buiten de koelkast opgeslagen worden, dus je kunt ze zelfs per post versturen.”