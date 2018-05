Zelfs niet als hij een ‘hamburger-en-pizza-dieet’ volgt.

Dat hebben onderzoekers van de universiteit van Kopenhagen ontdekt. Middels een kleine genetische aanpassing verwijderden ze het enzym NAMPT uit het vetweefsel van muizen. En vervolgens bleken die muizen compleet resistent te zijn voor obesitas en overgewicht. Zelfs wanneer ze op een vetrijk dieet werden gezet. “We gaven de muizen een dieet dat min of meer overeenkomt met het continu eten van hamburgers en pizza,” vertelt onderzoeker Karen Nørgaard Nielsen. “En toch was het onmogelijk voor ze om het vetweefsel uit te breiden.”

Experimenten

De onderzoekers bestudeerden muizen mét en zonder het NAMPT-enzym. Wanneer de muizen een gezond, vetarm dieet volgden, waren er geen verschillen tussen beide groepen. Maar dat veranderde toen de onderzoekers ze op een dieet met veel vet zetten. De muizen met NAMPT werden tonnetje rond. De muizen zonder kwamen niet meer aan dan ze op gezond voedsel deden. Daarnaast bleken zij ook veel beter dan normaal in staat om hun bloedsuikerspiegel onder controle te houden.

Mensen

Het is natuurlijk niet voor niets dat onderzoekers besloten om eens te zien wat er gebeurt bij muizen zonder NAMPT. Eerdere studies onder mensen hebben uitgewezen dat grote hoeveelheden van het enzym in het bloed en vetweefsel rond de maag verband houdt met overgewicht en obesitas. Het is echter voor het eerst dat onderzoekers nu aantonen dat je zonder dit enzym onmogelijk te zwaar kan worden.

Meerdere functies

Als je nu al droomt van een medicijn dat dit enzym ook bij mensen uitschakelt, moeten we je teleurstellen. NAMPT vervult namelijk meerdere functies in het menselijk lichaam en het is dan ook te gevaarlijk om het uit te schakelen. “NAMPT lijkt in bijna elk weefsel in het lichaam waarin het bestudeerd is de metabolische functionaliteit te vergroten,” vertelt onderzoeker Zachary Gerhart-Hines. “Zo zijn er bijvoorbeeld indicaties dat de lever en skeletspieren profiteren van een toegenomen NAMPT-activiteit. Maar we ontdekken nu ook dat NAMPT van cruciaal belang is voor de functie van vetweefsel. Helaas is die functie het efficiënt opslaan van vet. NAMPT in vetweefsel was ooit waarschijnlijk heel voordelig voor onze voorouders, maar in de hedendaagse samenleving vol met vette en calorierijke voedingsmiddelen, is het een nadeel.”

Toch kan het onderzoek uiteindelijk wel leiden tot een behandeling tegen obesitas. Vervolgonderzoek moet namelijk uitwijzen hoe NAMPT precies verband houdt met de opslag van vet dat we uit ons voedsel halen. Mogelijk brengt het ons op het spoor van onderliggende mechanismen die we wél kunnen gebruiken om obesitas of andere stofwisselingsziektes te bestrijden.