Opeens klapten er 2,6 keer meer objecten op onze planeet dan daarvoor het geval was.

Onze aarde is in het verleden talloze keren door planetoïden geraakt. Hoewel hier waarschijnlijk geen regelmaat in te ontdekken valt, hebben onderzoekers nu in een nieuwe studie wel kunnen aantonen dat het aantal inslagen zo’n 290 miljoen jaar geleden toenam. Tot deze conclusie komen de wetenschappers nadat ze een grondige blik wierpen op… de maan!

Maan

Wetenschappers proberen al tientallen jaren het aantal planetoïde-inslagen op aarde te achterhalen. Daarnaast proberen ze ook schattingen te maken van de leeftijd. Echter blijkt dit een lastige opgave. Erosie vlakt de kraters namelijk af, waardoor de sporen op den duur helemaal verdwijnen. Een manier om dit probleem te omzeilen is om de maan te onderzoeken, die in dezelfde verhoudingen als de aarde in het verleden geraakt is door planetoïden. Echter was het lange tijd niet mogelijk om deze inslagkraters goed te onderzoeken. Totdat NASA de Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) een decennium geleden lanceerde, die nu rond de maan cirkelt en het oppervlak bestudeert.

Gegevens

Dankzij de gegevens van LRO kon het team van alle maankraters die jonger waren dan ongeveer een miljard jaar, de leeftijd schatten (voor een video hiervan, klik hier). De onderzoekers legden deze gegevens naast de tijdlijn van de inslagkraters op aarde. “Ons onderzoek levert bewijst dat er aan het einde van het Paleozoïcum een grote verandering plaatsvond in het aantal planetoïde-inslagen op zowel de aarde als de maan,” zegt hoofdauteur Sara Mazrouei. “We denken dat we sindsdien in een periode zitten met een relatief hoge mate van inslagen die 2,6 keer zo hoog is als 290 miljoen jaar geleden.”

Inslagkraters

De reden waarom de aarde dus niet zo gek veel oude kraters heeft, is omdat er tot 290 miljoen jaar geleden veel minder objecten de aarde raakten. Waarom het aantal planetoïde-inslagen daarna toenam is onzeker. De onderzoekers denken dat dit te maken kan hebben met grote botsingen die zo’n 300 miljoen jaar geleden plaatsvonden tussen de banen van Mars en Jupiters. Zulke gebeurtenissen kunnen ruimtepuin creëren dat vervolgens door het zonnestelsel vliegt.

“De bevindingen kunnen ook implicaties hebben voor de geschiedenis van het leven op aarde, dat gekenmerkt wordt door massa-uitstervingen en de snelle evolutie van nieuwe soorten,” zegt onderzoeker Rebecca Gent. “Hoewel deze gebeurtenissen aangestuurd worden door ingewikkelde processen en ook andere geologische oorzaken kunnen omvatten, hebben planetoïden zeker een rol gespeeld. De vraag is nu of de toename van planetoïde-inslagen direct kan worden gekoppeld aan gebeurtenissen die lang geleden op aarde plaatsvonden.”