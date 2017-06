Mensen jonger dan twaalf en ouder dan 60 hebben veel meer oerbacteriën op hun huid.

Dat hebben Amerikaanse onderzoekers ontdekt. Hun bevindingen zijn terug te lezen in het blad Scientific Reports.

Oerbacteriën onderscheiden zich duidelijk van bacteriën en zijn vaak te vinden in extreme leefgebieden. Denk aan warmwaterbronnen en het ijs op Antarctica. Maar ze bevinden zich ook in sedimenten en ver onder het aardoppervlak. Sinds kort weten we dus dat ze ook in en op het menselijk lichaam voorkomen. Dat de oerbacteriën op onze huid zolang aan detectie zijn ontsnapt, is goed te verklaren. Vaak worden tijdens studies naar het menselijk microbioom proefpersonen van middelbare leeftijd gebruikt. En dat is nu juist de leeftijdsgroep die weinig oerbacteriën herbergt.

Belangrijk

Dat er allerlei bacteriën op en in ons leven, is al langer bekend, Maar dat er ook archaea – oftewel oerbacteriën – op de menselijke huid te vinden zijn, is pas recent ontdekt (zie kader). En nu moeten onderzoekers concluderen dat die oerbacteriën een heel belangrijke rol vervullen binnen het microbioom. “Het zijn belangrijke spelers op de menselijke huid,” stelt onderzoeker Hoi-Ying Holman.

Leeftijd

De onderzoekers bestudeerden de huid van 51 proefpersonen. Uit het onderzoek blijkt dat oerbacteriën het meest overvloedig voorkomen op de huid van mensen jonger dan twaalf en ouder dan 60. “Het was verrassend. Er is een vijf tot achtvoudig verschil tussen mensen van middelbare leeftijd en de ouderen: dat is enorm.” Het bleek voor het aantal oerbacteriën op de huid niet uit te maken of iemand van het mannelijk of vrouwelijk geslacht was. Wel bleken mensen met een droge huid meer oerbacteriën te herbergen.

Functie

Wat de oerbacteriën precies op onze huid doen, is nog niet duidelijk. Onderzoekers gaan er vooralsnog echter vanuit dat we bij de aanwezigheid van de archaea gebaat zijn. Zo lijkt het erop dat de oerbacteriën de pH-waarde van de huid verlagen, waardoor we minder vatbaar zijn voor infecties.

Nader onderzoek moet meer inzicht geven in deze oerbacteriën. “We zouden graag uitzoeken in of op welke delen van het menselijk lichaam ze het liefst vertoeven,” vertelt Holman. “Ook willen we weten of ze misschien betrokken zijn bij ziekteverwekkende processen, zoals neurodermatitis of psoriasis.”