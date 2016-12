Een team van astronomen bevestigt nu dat Proxima b drie zonnen heeft. Proxima b is een aardachtige exoplaneet die slechts vier lichtjaar van ons verwijderd is. De vondst van de exoplaneet is misschien wel de grootste ontdekking van 2016.

De rode dwergster Proxima Centauri draait op een afstand van 4.300 AE (643 miljard kilometer) tot 13.000 AE (2 biljoen kilometer) om Alpha Centauri A en B. Ter vergelijking: 1 AE (astronomische eenheid) is de afstand van de aarde tot de zon. Je begrijpt wel dat de ster even onderweg is om een rondje om het duo af te leggen. Proxima Centauri doet daar zo’n 550.000 jaar over. Alpha Centauri A en B staan 24 AE uit elkaar (afstand Uranus tot de zon) en hebben een omlooptijd van tachtig jaar.

Hetzelfde clubje

Uit nieuwe metingen met het HARPS-instrument van ESO blijkt dat de ster Proxima Centauri en het duo Alpha Centauri A en B bij elkaar horen. De drie sterren zijn door zwaartekracht met elkaar verbonden. Uit metingen blijkt dat de snelheid van Proxima Centauri ten opzichte van Alpha Centauri 309 meter per seconde is (+/- 55 meter). Maar om los te komen van de zwaartekracht van Alpha Centauri moet Proxima Centauri een minimale snelheid hebben van 545 meter per seconde. Aangezien de gemeten snelheid lager is dan de ontsnappingssnelheid, concluderen de astronomen dat Proxima Centauri en Alpha Centauri A en B voor altijd bij elkaar blijven.

Tegelijkertijd ontstaan?

Aangezien Proxima Centauri en Alpha Centauri A en B bij elkaar horen, zijn ze waarschijnlijk ook tegelijkertijd ontstaan. Dit betekent dat de drie sterren wellicht even oud zijn. Het enige scenario waarop dit niet zo zou zijn is als Proxima Centauri is ‘gevangen’ door Alpha Centauri.

Aangezien Alpha Centauri vijf tot zeven miljard jaar oud is, zou dit betekenen dat de aardachtige exoplaneet Proxima b ook ongeveer net zo oud is. Dit betekent dat deze exoplaneet ouder is dan de aarde, die een leeftijd heeft van 4,6 miljard jaar. Wellicht dat leven verder ontwikkeld is op Proxima b dan op aarde, maar dat is speculatie.