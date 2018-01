Verschillende geologische processen kwamen compleet stil te liggen.

Dat stellen onderzoekers van Curtin University. In het blad Nature Geoscience komen ze met nieuw bewijs op de proppen dat getuigt van een uitzonderlijk rustige periode in de geologische geschiedenis van onze planeet. De periode zou zo’n 2,3 miljard jaar geleden zijn ingezet, tijdens het Paleoproterozoïcum en wordt gekenmerkt door een enorme afname in vulkaanuitbarstingen. “Maar ook een afname in sedimentatie en een opvallend gebrek aan beweging van tektonische platen,” aldus onderzoeker Christopher Spencer.

“Het was bijna alsof de aarde een midlife-crisis doormaakte”

“Het vroege Paleoproterozoïcum was een significante periode in de geschiedenis van de aarde. Het was de tijd waarin de atmosfeer voor het eerst grote hoeveelheden zuurstof opnam en ook de periode waarin de eerste wereldwijde ijstijd zich aandiende. En het was de periode waarin andere geologische processen in feite stil kwamen te liggen. Het was bijna alsof de aarde een midlife-crisis doormaakte.”

Afremmen

De onderzoekers trekken die conclusie op basis van ontzettend veel geologische informatie en een onderzoek naar gesteenten, verzameld in Australië, China, Canada en Afrika. “Hoe meer gesteenten en data we verzamelden, hoe duidelijker het werd dat er heel weinig over deze periode is ‘opgeslagen’ in het geologisch archief. De aardmantel was veel warmer dan vandaag de dag en vulkanen stelden de mantel door de tijd heen in staat om af te koelen en aangenomen wordt dat geologische processen daardoor af werden geremd. We geloven dat die continue afremming leidde tot de dramatische geologische veranderingen zoals we die zien aan het begin van het Paleoproterozoïcum.”

Verandering

De ‘midlife-crisis’ van de aarde zou ongeveer 100 miljoen jaar hebben geduurd. De onderzoekers vermoeden dat de periode een grote verandering in platentektoniek markeert: vóór de ‘midlife-crisis’ zou er sprake zijn geweest van een ouderwetse platentektoniek en daarna een meer moderne platentektoniek die sterk lijkt op de platentektoniek zoals we die vandaag de dag kennen. “Na deze periode begonnen de aardse geologische processen rond 2,2 tot 2 miljard jaar geleden weer ‘wakker te worden’, met het ‘opvlammen’ van de vulkanische activiteit en een verandering in de samenstelling van de continentale korst,” legt Spencer uit.

Het onderzoek is belangrijk, omdat het mogelijk meer inzicht kan geven in de natuurlijke grondstoffen op aarde en hun precieze locatie.