Waarschijnlijk had je er een jaar of vijf geleden nog nooit van gehoord, maar nu kent iedereen de naam van de Russische plaats Tsjeljabinsk. Het stadje heeft zijn bekendheid te danken aan een meteoroïde die in 2013 door de atmosfeer kwam zetten en boven de stad explodeerde. Door de explosie sneuvelden ramen en meer dan duizend mensen moesten behandeld worden, omdat ze gewond waren geraakt door rondvliegend puin. De meteoroïde in kwestie zou voor deze de aardse atmosfeer binnendrong, tot zo’n 17 meter groot zijn geweest.

Hoeveel?

Daarna rees natuurlijk de vraag: hoeveel van deze stenen bevinden zich in de omgeving van de aarde? Een nieuw onderzoek probeert die vraag te beantwoorden en suggereert sterk dat het er veel minder zijn dan gedacht. De bevindingen zijn terug te lezen in dit paper.

Valt mee

De astronomen speurden de hemel af met een telescoop en schatten op basis van die waarnemingen hoeveel objecten ter grootte van de Tsjeljabinsk-meteoroïde nabij de aarde te vinden zijn. “Er zijn rond de 3,5 miljoen aardscheerders die groter zijn dan tien meter,” vertelt onderzoeker Lori Allen. En dat valt mee, want daarmee is de populatie tien keer kleiner dan eerdere studies ons wilden doen geloven. “Ongeveer 90% van deze aardscheerders zijn ongeveer net zo groot als de Tsjeljabinsk-meteoroïde, oftewel tussen de 10 en 20 meter groot.”

De ruimtestenen blijven een dreiging vormen voor de aarde, zo stellen de onderzoekers. Maar dat is niet de belangrijkste conclusie die je uit dit onderzoek kunt trekken. De studie geeft namelijk bovenal nieuwe inzichten in de aard en oorsprong van deze kleine aardscheerders, zo vertelt onderzoeker David Trilling. “Als aardscheerders ter grootte van een huis verantwoordelijk zijn voor Tsjeljabinsk-achtige gebeurtenissen, lijken onze resultaten te stellen dat de gemiddelde kans dat een aardscheerder ter grootte van een woning inslaat tien keer groter is dan de gemiddelde kans dat een grote aardscheerder inslaat. Dat klinkt vreemd, maar kan ons iets vertellen over de dynamische geschiedenis van aardscheerders.” Mogelijk is de verspreiding van grote en kleine aardscheerders haal anders en bevinden kleine aardscheerders zich in puingordels. Botsingen in die gordel zouden kleinere aardscheerders vaker op ramkoers met de aarde brengen.