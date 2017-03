En dat is uniek. Volgens onderzoekers is geen enkel ander volk wereldwijd al zolang op één plek te vinden.

Onderzoekers trekken die conclusie nadat ze het DNA in haren die Aboriginals tussen 1928 en 1980 hebben afgestaan, bestudeerden. Het onderzoek wijst uit dat de moderne Aboriginals allemaal afstammen van één populatie Aboriginals die zo’n 50.000 jaar geleden naar Australië kwam (in die tijd was Australië nog verbonden met Nieuw-Guinea). Het betekent dat de Aboriginals Australië niet in meerdere golven koloniseerden, maar dat het allemaal begon met één groep Aboriginals. En die ene populatie verspreidde zich snel snel – binnen 1500 tot 2000 jaar – langs de oost- en westkust van Australië.

Distributie

Wat minstens zo opvallend is, is dat de distributie van de Aboriginals sinds die kolonisatie bijna 50.000 jaar geleden nauwelijks veranderd is. Ze zijn dus al bijna 50.000 jaar in dezelfde gebieden aanwezig. Dat is uniek en indrukwekkend. Zeker als je bedenkt dat zowel de cultuur als het klimaat in Australië in die 50.000 jaar grote veranderingen heeft ondergaan.

Connectie

“Het is overtuigend bewijs voor de opmerkelijke culturele connectie die de Aboriginals met Australië hebben,” vertelt onderzoeker Alan Cooper. “We hopen dat dit project ertoe leidt dat de geschiedenisboeken over Australië worden herschreven en ook gedetailleerd ingaan op de geschiedenis van de Aboriginals en wat het voor hen betekent dat ze al 50.000 jaar op hun land leven.”

Voor de Aboriginals zelf komt het onderzoek niet als een verrassing, vertelt Kaurna Elder Mr. Lewis O’Brien die ook wat haar afstond voor het onderzoek. “De Aboriginal-mensen hebben altijd geweten dat we al sinds het begin op dit land leven. Maar het is belangrijk dat de wetenschap dat ook aan de rest van de wereld laat zien.”