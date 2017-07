Afrika lijkt in- en uit te ademen in een nieuwe timelapse. Ieder jaar kleurt het gebied ten zuiden van de Sahara groen.

De Sahel is het gebied dat ieder seizoen transformeert van een groene oase naar een droge dorre plek. De Sahel wordt gezien als de grens van de woestijn. Het overgangsgebied van de Sahara naar vochtig tropisch gebied. De gemiddelde neerslag bedraagt ongeveer 150 tot 500 millimeter per jaar, waarvan de meeste regen in het regenseizoen valt. Dit seizoen begint zo rond juni/juli en eindigt in september.

Bovenaan dit artikel zijn twee foto’s te zien. De bovenste foto laat de situatie in februari zien, oftewel enkele maanden voor de start van het regenseizoen. De Sahel is zo droog als een kurk. De onderste foto toont Afrika in september. Op veel plekken is Afrika veranderd in een vruchtbare oase. De groene grens verschuift vele honderden kilometers naar het noorden, zelfs voorbij het Tsjaadmeer.

De foto’s zijn gemaakt door ESA’s Proba-V-satelliet. Deze kleine satelliet is in 2013 gelanceerd om te zien om de groei en afname van vegetatie in de gaten te houden. Iedere twee dagen voltooit de satelliet een volledige kaart van de aarde. Iedere foto heeft een resolutie van 100 tot 1.000 meter per pixel. Op de site van Proba-V zie je de mooiste kiekjes tot nu toe.