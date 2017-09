Vanaf tientallen exoplaneten kunnen eventuele aliens onze planeet voor de zon langs zien bewegen en leven op aarde ontdekken.

Meestal is onderzoek gericht op de ontdekking van buitenaards leven. Maar onderzoekers hebben de boel nu omgedraaid en onderzoek gedaan naar de kans dat aliens óns ontdekken. En dat levert een fascinerend onderzoek op dat in het blad Monthly Notices of the Royal Astronomical Society is opgetekend.

Overgangen

Wij mensen hebben al duizenden exoplaneten ontdekt. De meeste planeten ontdekten we terwijl ze voor hun ster langsbewogen. Op dat moment wordt het licht van de ster iets gedimd. En wanneer we dat regelmatig zien gebeuren, is dat een sterke aanwijzing voor de aanwezigheid van een planeet. Op vergelijkbare wijze zouden aliens ook de aarde kunnen ontdekken. En onderzoekers hebben nu delen van het heelal geïdentificeerd van waaruit eventuele aliens onze planeet – of andere planeten die deel uitmaken van het zonnestelsel –

voor de zon langs zouden kunnen zien bewegen.

Dicht bij de moederster

Uit het onderzoek blijkt allereerst dat de rotsachtige planeten – Mercurius, Venus, de aarde en Mars – een aanzienlijk grotere kans hebben om tijdens een overgang door een alien gespot te worden dan de afgelegen, maar wel veel grotere gas- en ijsreuzen (Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus). “Grotere planeten zouden natuurlijk veel meer licht tegenhouden als ze voor hun ster langsbewegen,” vertelt onderzoeker Robert Wells. “Maar belangrijker is hoe dicht de planeet bij de moederster staat, aangezien aardachtige planeten veel dichter bij de zon staan dan de gasreuzen, hebben zij een grotere kans om tijdens een overgang gezien te worden.”

68 kandidaten

Het onderzoek wijst verder uit dat van de duizenden exoplaneten die ons nu bekend zijn, 68 exemplaren uitzicht bieden op een planeetovergang in ons zonnestelsel. Vanaf deze exoplaneten is te zien hoe één of meer planeten in ons zonnestelsel voor de zon langsbewegen. Negen van deze planeten bevinden zich op de perfecte plaats om de aarde voor de zon langs te zien bewegen. Maar geen van deze negen planeten worden leefbaar geacht. Maar, zo benadrukken de onderzoekers, we hebben natuurlijk nog niet alle exoplaneten ontdekt. Ze schatten dan ook dat er nog ongeveer tien tot op heden onontdekte exoplaneten zijn die zich op de perfecte plek bevinden om de aarde voor de moederster langs te zien bewegen én in staat zijn om leven zoals wij dat kennen, te herbergen.

Tot op heden is er dus echter nog geen leefbare planeet ontdekt waarop een eventuele beschaving die technologisch gezien net zo ver is als de onze, in staat is om de aarde te ontdekken. Maar daar kan spoedig verandering in komen. Er zijn namelijk nog vele niet bestudeerde sterren die zich op de perfecte plek bevinden om een planeetovergang in het zonnestelsel te aanschouwen. En de kans is groot dat rond vele van deze sterren planeten te vinden zijn. De onderzoekers hopen naar die planeten op zoek te gaan en uiteindelijk op een leefbaar exemplaar te stuiten. Maar ook met de ontdekking van zo’n leefbare planeet op de juiste plek is natuurlijk nog niet bewezen dat vanaf deze planeet ook daadwerkelijk aliens naar ons turen…