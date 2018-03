Onze beste troef in de zoektocht naar buitenaards leven – de James Webb-telescoop – loopt waarschijnlijk opnieuw vertraging op.

De lancering van de krachtigste ruimtetelescoop die de mensheid ooit heeft gebouwd, is al herhaaldelijk uitgesteld. Zo was het een jaar geleden nog de bedoeling dat de telescoop in oktober 2018 het luchtruim zou kiezen. Maar vorig jaar werd duidelijk dat dat niet ging lukken. NASA kondigde aan nu in te zetten op een lancering in de eerste helft van 2019.

Gaat niet lukken

Maar ook dat is te hoog gegrepen, waarschuwt het Amerikaanse Government Accountability Office in een uitgebreid rapport. “Afgaand op de hoeveelheid werk die NASA nog moet verzetten voor JWST (James Webb Space Telescope, red.) klaar is voor lancering, stellen wij dat het waarschijnlijk is dat de lanceerdatum opnieuw vooruit geschoven wordt.”

Problemen

Dat de lancering vorig jaar werd uitgesteld naar 2019 kwam voornamelijk doordat het meer tijd kostte dan gepland om de verschillende onderdelen van de telescoop te integreren. Op dit moment is men nog volop bezig met die integratie en daarna moet het complete – complexe – systeem nog getest worden. Het is – zo benadrukt GAO – meestal in deze fase dat ruimtemissies vertraging oplopen, doordat zich problemen voordoen. En daarom verwacht de organisatie ook niet dat NASA voor juni 2019 kan lanceren.

Duurder

Het betekent dat de kosten van de missie ook verder op zullen lopen, aldus het GAO. En de kans bestaat zelfs dat de bouw van de telescoop uiteindelijk meer gaat kosten dan de 8 miljard dollar die NASA er bij gratie van het Amerikaanse Congres maximaal aan mocht uitgeven. We hoeven niet bang te zijn dat de complete missie door dat uit de hand gelopen huishoudboekje (ooit dacht men de telescoop nog voor een paar miljard dollar te kunnen bouwen) wordt geschrapt. Daarvoor is al veel te veel geld en tijd in de missie gestopt. Wel kan de hele toestand rond James Webb de Amerikaanse overheid wat huiverig maken voor de bouw van de volgende generatie supertelescopen, zoals WFIRST die de Trump-regering nu al graag van de tekentafel ziet verdwijnen.

Onderzoek

Uitstel van de lancering van James Webb is ook slecht nieuws voor astronomen die staan te springen om met deze superkrachtige ruimtetelescoop aan de slag te gaan. De telescoop zal de jacht openen op de eerste sterren in het universum en gaan uitzoeken hoe sterren en protoplanetaire systemen ontstaan. Daarnaast zal de telescoop actief op jacht gaan naar buitenaards leven, door in de atmosfeer van exoplaneten te zoeken naar stofjes die deze levensvormen genereren.

Natuurlijk zijn er meerdere manieren om buitenaards leven op te sporen. Je kunt bijvoorbeeld zoeken naar van aliens afkomstige radiosignalen of zelf berichten versturen in de hoop dat aliens ze opvangen. De meeste astronomen zien echter veel meer in de wat gerichtere aanpak van James Webb en daarmee is het misschien wel onze beste troef in de zoektocht naar buitenaards leven. Dat we mogelijk nog langer moeten wachten tot we die troef in kunnen zetten, is zuur. Maar als James Webb alle beloftes waarmaakt, is het het wachten waard.