En wel met behulp van een soort ruimteslinger.

Vorige maand kon je op Scientias.nl lezen dat aliens die op superaardes het levenslicht zien, min of meer op die planeten gevangen zitten. Ze kunnen zich door de sterke zwaartekracht op deze planeten – die veel groter en zwaarder zijn dan onze aarde – heel moeilijk losmaken van het oppervlak. “Dat maakt ruimtevaart op deze werelden heel uitdagend,” zo concludeerde onderzoeker Michael Hippke.

Stuwkracht

Zo is het bijvoorbeeld heel lastig om een superaarde te verlaten met behulp van raketten zoals wij die nu gebruiken. De raketten vereisen – met het oog op de zwaartekracht – namelijk heel veel stuwkracht en dus brandstof. Een ruimtelift zou misschien wel werken, maar het is twijfelachtig of er een materiaal bestaat dat sterk genoeg is om zo’n lift te bouwen. ““Het meest geschikte materiaal dat we vandaag de dag kennen – koolstofnanobuisjes – is voor de aardse zwaartekracht maar net sterk genoeg,” legde Hippke uit.

Ruimteslinger

Maar er is nu goed nieuws voor alle aliens woonachtig op een superaarde. De Amerikaanse onderzoeker Alex R. Howe heeft een manier bedacht die de aliens toch in staat stelt om op ruimtereis te gaan. Ze hebben nodig: een raket en een flinke kabel. Die kabel moet in de ruimte worden gebracht – dat moet met conventionele raketten wel lukken, want zo zwaar is dat niet – en gaat daar vervolgens langzaam roteren. Een ruimtevaartuig hoeft vervolgens slechts naar het naar beneden hangende puntje van die kabel te worden gelanceerd. Eenmaal daar aangekomen, slingert die kabel het ruimtevaartuig verder de ruimte in. Eigenlijk is het dus een tweevoudig lanceersysteem, waarbij conventionele raketten maar tot een beperkte hoogte hoeven te komen, omdat de ruimteslinger het daar overneemt. En het momentum van die ruimteslinger wordt vervolgens deels overgedragen op het ruimtevaartuig. En jawel, zo kunnen de aliens loskomen van het oppervlak, aldus Howe.

Overigens kunnen niet alleen aliens hun voordeel doen met het werk van Howe. “Dezelfde methode kan gemakkelijker dan een ruimtelift ook de kosten van ruimtelanceringen op aarde terugdringen,” schrijft Howe. “Waar een ruimtelift grofweg 100.000 kilometer aan kabel en een kracht die op het randje van wat natuurkundig mogelijk is, vereist, heeft een ruimtekabel in een lage baan om de aarde minder dan 1000 kilometer aan kabel nodig, en kan deze suborbitale lanceringen een boost geven met behulp van op dit moment beschikbare materialen.”