Dat blijkt uit onderzoek onder 102 zeeschildpadden, afkomstig uit drie verschillende oceanen.

In de maag van elke zeeschildpad werden microplastics aangetroffen. En omdat in de studie alle zeven soorten zeeschildpadden vertegenwoordigd waren, kunnen de onderzoekers dan ook concluderen dat elke zeeschildpadsoort microplastics herbergt.

Effect

“Het effect van deze deeltjes op schildpadden is onbekend,” aldus onderzoeker Emily Duncan. “Hun geringe omvang betekent dat ze door de maag kunnen bewegen zonder – zoals grotere stukken plastic wel doen – verstoppingen te veroorzaken. Maar toekomstig onderzoek moet uitwijzen of deze microplastics de organismen op een subtielere manier aantasten. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat ze bacteriën of virussen meevoeren of de schildpad op cellulair of subcellulair niveau aantasten. Dat vereist nader onderzoek.”

Vezels

In totaal troffen de onderzoekers in de 102 bestudeerde zeeschildpadden meer dan 800 synthetische deeltjes aan. Maar omdat de onderzoekers alleen in de maag van de dieren keken, verwachten ze dat het totale aantal synthetische deeltjes in het lichaam van de zeeschildpadden zo’n 20 keer hoger ligt. Over het algemeen troffen de onderzoekers minuscule plasticvezels aan. Die kunnen bijvoorbeeld afkomstig zijn van kleding, autobanden, sigaretfilters en visnetten.

Afkomst

Hoe de zeeschildpadden de microplastics binnenkrijgen, is onduidelijk. Mogelijk slokken ze de microplastics tegelijkertijd met vervuild zeewater op. Een andere mogelijkheid is dat de microplastics binnendringen doordat de zeeschildpadden met microplastics vervuilde planten of prooien eten.

“Uit ons onderzoek van de afgelopen jaren is gebleken dat microplastics in bijna alle bestudeerde zeedieren te vinden zijn: van kleine zoöplankton aan de onderzijde van de voedselketen tot vislarven, dolfijnen en nu zeeschildpadden,” stelt onderzoeker Penelope Lindeque. “Deze studie bewijst maar weer eens dat we allemaal moeten helpen om de hoeveelheid plastic afval die in onze zeeën belandt, terug te dringen en zo schone, gezonde en productieve oceanen achter te laten voor toekomstige generaties.”