Ooit je Facebook-account proberen op te zeggen? Dan merk je hoe lastig het is om van dit sociale netwerk af te komen. Misschien komt dit wel omdat Facebook-gebruik aangeleerd gedrag is.

Uit een nieuw internationaal onderzoek blijkt dat de liefde voor Facebook dieper zit dan je denkt. Wanneer frequente sociale media gebruikers alleen het Facebook-logo of een Facebook-screenshot zien, krijgen ze al een goed gevoel. Aan het onderzoek werkten ook Nederlandse wetenschappers van de Vrije Universiteit Amsterdam en de Radboud Universiteit mee.

Wetenschapper Allison Eden van de staatsuniversiteit van Michigan denkt dat Facebook aangeleerd gedrag is, net zoals een hond een beloning verwacht als hij buiten een plasje doet. “Mensen krijgen deze beloning als ze naar Facebook gaan”, zegt Eden. “Uit ons onderzoek blijkt dat zelfs iets kleins als het Facebook-logo die positieve associatie terugbrengt.”

In het onderzoek kregen proefpersonen eerst een aanwijzing van Facebook te zien. Vervolgens zagen zij een Chinees teken. De deelnemers moesten dit laatste teken beoordelen als prettig of onprettig. De frequente sociale media gebruikers die eerst de aanwijzing van Facebook zagen, waren milder in hun oordeel.

App verwijderen van het beginscherm

Volgens Eden voelen sommige mensen zich schuldig als ze Facebook bezoeken. Ze proberen het sociale netwerk minder te bezoeken, maar slagen hier niet in en gaan – om de pijn te verzachten – Facebook bezoeken, waardoor ze in een soort vicieuze cirkel terecht komen. De oplossing? Een Facebook-verslaafde moet de app niet op het beginscherm van zijn of haar telefoon zetten. Zelfs het zien van het Facebook-logo geeft een goed gevoel en laat gebruikers terugkomen voor meer.

High van je eigen handel

Het is natuurlijk niet voor niets dat Steve Jobs zijn familieleden geen iPad gaf. Jobs hanteerde de belangrijkste regel van drugsdealers: word nooit high van je eigen handel. Facebook, sociale media en apparaten worden tegenwoordig zo onweerstaanbaar mogelijk gemaakt, waardoor we allemaal maar één product of ervaring verwijderd zijn van het ontwikkelen van een eigen verslaving.

Paper

Het paper is te lezen in het wetenschappelijke vakblad Cyberpsychology, Behavior and Social Networking.