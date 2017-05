De kosten zijn te hoog. En de risico’s te groot.

Op dit moment bouwt NASA niet alleen een nieuw lanceersysteem (de monsterraket Space Launch System), maar ook een nieuw ruimtevaartuig (Orion). De raket en het ruimtevaartuig moeten astronauten verder dan ooit de ruimte in brengen. NASA droomt bijvoorbeeld van een bemande missie naar Mars en een planetoïde.

Flirten

Op dit moment wordt er nog hard aan SLS en Orion geknutseld en worden raket en ruimtevaartuig afzonderlijk van elkaar aan allerlei tests onderworpen. Pas tijdens Exploration Mission-1 wordt Orion voor het eerst op SLS geplaatst en worden de raket en het ruimtevaartuig samen gelanceerd. In eerste instantie zou dit een onbemande missie zijn (pas in 2021 zouden astronauten aan boord van Orion met behulp van het SLS gelanceerd worden). Maar in februari werd bekend dat NASA flirtte met het idee om de Exploration Mission-1 bemand te maken.

Lastig

De afgelopen maanden heeft NASA dit idee verder verkend. En het blijkt toch niet haalbaar. De kosten zijn te hoog. De risico’s te groot. En ook technisch is het gewoon niet haalbaar: een bemande EM-1 vereist het doorvoeren van veel veranderingen en dat is op korte termijn gewoon heel lastig.

Terwijl NASA het idee voor een bemande EM-1 verkende, ging de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie ook nog eens na of het wel haalbaar is om EM-1 volgend jaar werkelijkheid te worden. En wat blijkt? Zelfs als er geen astronauten bij EM-1 betrokken zijn, is het onhaalbaar om deze volgend jaar te lanceren. Pas in 2019 zullen SLS en Orion voor het eerst samen het luchtruim kiezen. Zonder astronauten aan boord.