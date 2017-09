Vandaag eindigt de Cassini-missie. Het ruimtevaartuig verbrandt net na het middaguur in de atmosfeer van de atmosfeer van de ringenplaneet. De allerlaatste foto’s kun je hier zien.

Naar verwachting gaat het contact om 12.31 uur verloren. De laatste kreet van de ruimtesonde zal zo’n 83 minuten later op aarde arriveren. “Het laatste signaal van de sonde is als een echo,” legt projectmanager Earl Maize uit. “Het zal bijna anderhalf uur nadat Cassini al weg is door het zonnestelsel galmen. Hoewel we weten dat het lot van Cassini dan al beslist is, is de missie hier op aarde nog niet over zolang we nog een signaal van Cassini ontvangen.” Gisteren schreef Caroline een uitgebreid artikel over de laatste dag van Cassini.

Cassini duikt met een snelheid van 113.00 kilometer per uur in de atmosfeer van Saturnus. Dertig seconden nadat Cassini het contact met de aarde verbreekt, spat de sonde – door de enorme wrijving die deze in de atmosfeer ondervindt – uiteen. Kort daarna verbrandt het ruimtevaartuig en is er dus helemaal niets meer over.

Vandaag ontvangen wetenschappers nog veel foto’s van Cassini. Wij plaatsen hieronder de mooiste beelden. Dit artikel wordt in de loop van de dag verder uitgebreid. Je kunt ook de site van NASA bezoeken en de laatste vrijgegeven beelden bekijken.

Dit artikel wordt in de loop van de dag verder uitgebreid, zodra er meer foto’s arriveren.