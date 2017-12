Het is bijna tijd om vuurwerk in te slaan, dus we sluiten traditiegetrouw af met een lijst van de mooiste ruimtefoto’s van 2017. Net als vorig jaar mochten bezoekers van Scientias.nl dit jaar stemmen. Duizenden bezoekers kozen de volgende tien foto’s.

We tellen in dit artikel terug van de nummer 10 naar de nummer 1. De foto op nummer 10 kreeg gemiddeld een 4,0 van de Scientias.nl-bezoekers op een schaal van 1 tot 5. De foto op de eerste plek is door jullie beoordeeld met een 4,5.

De foto bovenaan dit artikel is – helaas – net buiten de top 10 gevallen. Het is één van de laatste foto’s die de Cassini-ruimtesonde maakte, kort voordat het ruimtevaartuig verbrandde in de atmosfeer van Saturnus. Deze foto kreeg van jullie een gemiddeld cijfer van 4,0, maar verloor op een paar duizendsten van de foto op de tiende plek.

Wil je één van de tien foto’s instellen als achtergrondafbeelding op je computer, tablet of telefoon? Bij de meeste foto’s vind je een link naar een versie in hoge resolutie.

10. Zo mooi is de aarde in het donker (beoordeling: 4,0 / 5)

NASA heeft fantastische foto’s vrijgegeven waarop de complete planeet in het duister schittert. De beelden zijn gemaakt met behulp van observaties van de NASA-NOAA Suomi National Polar-orbiting Partnership-satelliet. Deze satelliet werd in 2011 gelanceerd en heeft tal van foto’s van onze aarde gemaakt, ook wanneer deze in het donker gehuld was. Download deze foto in hoge resolutie.

9. Andere kijk op Jupiter (beoordeling: 4,1 / 5)

Burgerwetenschappers Gerald Eichstädt en Seán Doran hebben data van de Juno-ruimtesonde gebruikt om een fantastische foto van Jupiter te maken. Op deze foto is het noorden links en het zuiden rechts. De Grote Rode Vlek verdwijnt bijna uit beeld, terwijl de zuidelijke wolkenbanden rechts in beeld verschijnen. De foto is gemaakt op 10 juli 2017 op een afstand van 16.535 kilometer van de wolkentoppen van de grootste planeet van het zonnestelsel. Download deze foto in hoge resolutie.

8. Botsende sterrenstelsels (beoordeling: 4,2 / 5)

Wat gebeurt er als twee grote sterrenstelsels met ontelbaar veel sterren, planeten, nevels en zwarte gaten op elkaar botsen? Het is goed te zien op deze Hubble-foto van NGC 2623. Het dubbelsterrenstelsel heeft twee lange staarten. Iedere staart heeft een lengte van ruwweg 50.000 lichtjaar. Ook in deze staarten zijn veel heldere stervormingsgebieden te zien. Eigenlijk laat deze foto zien hoe onze Melkweg er in de toekomst uit gaat zien. Ooit botst ons Melkwegstelsel namelijk op het Andromedastelsel. Ook dat belooft een heftige ontmoeting te worden. Download deze foto in hoge resolutie.

7. Juno maakt prachtige foto van Jupiters wolkendek (4,2)

Het lijkt een schilderij, maar dit is een foto en we zien een turbulent stukje van Jupiters noordelijk halfrond. De foto is gemaakt door ruimtesonde Juno. Op het moment dat deze de foto maakte, was deze slechts 18.906 kilometer van Jupiters wolkentoppen verwijderd. Op de foto – waarvan de kleuren iets zijn aangepast – zien we talloze wolken. En wie goed kijkt, kan zelfs zien dat wolken in de hogere delen van Jupiters atmosfeer een schaduw werpen op de wolken eronder. Dat zie met name goed zichtbaar in de witste regionen van de foto. Download deze foto in hoge resolutie.

6. Orionnevel: gluren bij de buren (4,2)

De Orionnevel is het dichtstbijzijnde stervormingsgebied. Het is een turbulente plek, waar veel sterren worden geboren. De Orionnevel telt 2.000 jonge sterren, die de nevel doen oplichten. Veel van deze jonge sterren hebben protoplanetaire schijven met piepjonge planeten. Dankzij de Hubble-telescoop mogen regelmatig genieten van deze nevel. Omdat Hubble een infrarode blik heeft, kan de telescoop door het donkere stof en gas van nevels kijken. Hierdoor verschijnen sterren in beeld, die anders niet zichtbaar zouden zijn. Download deze foto in hoge resolutie.

5. Zon produceert opnieuw krachtige zonnevlam (4,2)

Begin september verschenen er verschillende zonnevlammen op de zon. Op deze foto is een X8.2-klasse zonnevlam te zien. Eerder die week produceerde onze moederster al een X2.2 en een X9.3-zonnevlam. De X8.2 en X9.3-klasse zonnevlammen waren de zwaarste zonnevlammen sinds 2005.

De zon heeft een cyclus, die elf jaar duurt. In deze periode neemt de zonneactiviteit toe, vervolgens wisselen de magnetische polen en daarna neemt de zonneactiviteit af. De huidige cyclus begon in 2008 en duurt nog tot circa 2019. Momenteel gaan we richting een zonneminimum, dus het is opvallend dat de zon nu zo actief is.

4. Hubble fotografeert twee vrienden: NGC 4302 en NGC 4298 (4,4)

Hubble vierde zijn 27e verjaardag met deze foto van sterrenstelsels NGC 4302 en NGC 4298. Deze twee sterrenstelsels zijn vrienden van elkaar. Ze zijn 55 miljoen lichtjaar verwijderd van de aarde, maar de afstand tussen het duo is veel kleiner, namelijk slechts 7.000 lichtjaar. In vergelijking: onze zon is 27.000 lichtjaar verwijderd van het centrum van het melkwegstelsel. Download deze foto in hoge resolutie.

3. Stervende ster slingert gas weg (4,4)

Op de foto zien we onder meer gaslagen die met ongelofelijke snelheden – tot wel 1 miljoen kilometer per uur – weggeslingerd worden. Als een ster sterft, is dat een spectaculaire gebeurtenis. Dat blijkt ook wel uit deze prachtige foto van OH 231.8+04.2 – bijgenaamd de kalebas- of rotte eieren-nevel. Download deze foto in hoge resolutie.

2. Het zuidelijk halfrond van Jupiter (4,5)

Op dit prachtig gedetailleerde plaatje is zelfs een van Jupiter’s stormen goed zichtbaar. Ruimtesonde Juno maakte deze foto terwijl hij bezig was met zijn negende vlucht rond de grootste planeet van ons zonnestelsel. Juno was slechts 33.115 kilometer van de wolkentoppen van Jupiter verwijderd. Download deze foto in hoge resolutie.

1. Schitterende Krabnevel geeft zich volledig bloot (4,5)

Astronomen hebben data van verschillende telescopen verzameld om een prachtige foto van de Krabnevel te maken. Bijna het volledig elektromagnetisch spectrum is te zien: van de lange radiogolven door de Karl G. Jansky Very Large Array tot de extreem korte röntgengolven gezien door de ogen van het Chandra röntgenobservatorium.

De Krabnevel is misschien wel het bekendste supernovarestant dat er bestaat. Bijna duizend jaar geleden ontplofte er een ster aan de nachthemel. De explosie was zo helder, dat het restant van de ster 23 dagen lang midden op de dag nog met het blote oog zichtbaar was. De jaren, decennia en eeuwen daarna doofde de nevel langzaam uit. Tegenwoordig is de Krabnevel enkel nog met een goede verrekijker of een kleine amateur-telescoop te observeren.

Wil je volop genieten van deze foto? Download deze foto dan in hoge resolutie en gebruik de foto als achtergrond van je bureaublad.

