De ster LL Pegasi en zijn begeleider dansen een eeuwige wals. Daarbij verliest de hoofdster gas, waardoor er een planetaire nevel met een spiraalstructuur te zien is.

Iedere 800 jaar ontstaat er een nieuwe laag in de spiraalstructuur. Het is niet toevallig dat de twee sterren ook 800 jaar nodig hebben om één rondje om elkaar af te leggen. Terwijl LL Pegasi gas verliest, wordt dit gas door de dubbelster in een spiraalstructuur gegoten.

De bovenstaande foto is gemaakt door ALMA. ALMA is het grootste astronomische project op aarde. ALMA staat voor Atacama Large Millimeter/submillimeter Array en bestaat uit 66 antenneschotels en is ontwikkeld om het licht van de koudste objecten in het heelal te bestuderen. Dit licht heeft een golflengte van ongeveer een millimeter en bevindt zich daarmee tussen infrarood licht en radiogolven.

In 2010 maakte de Hubble-ruimtetelescoop al een schitterende foto van de spiraalstructuur. Het was de eerste keer dat astronomen een spiraalstructuur zagen in het materiaal dat werd uitgestoten door een oude ster. Op de foto van ALMA zijn meer details zichtbaar.

Daarnaast is er een 3D-video gemaakt van het systeem. Deze video laat goed zien hoe LL Pegasi en zijn begeleider om elkaar draaien en hoe de spiraalstructuur ontstaat.