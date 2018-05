Je vindt ze onder meer in gebak en snacks. En ze zijn behoorlijk gevaarlijk.

Transvetten verhogen de kans op hart- en vaatziekten. En de WHO schat dat de inname van transvetten er elk jaar voor zorgt dat meer dan 500.000 mensen aan hart- en vaatziekten komen te overlijden. Een goede reden om die transvetten aan banden te leggen. Want eigenlijk hebben we ze helemaal niet nodig; er zijn genoeg gezondere alternatieven die verder geen nadelig effect hebben op de kosten of smaak van het voedsel.

Over transvetten

Veel van de transvetten die wij nuttigen, zijn een bijproduct van een bewerkingsproces, waarbij oliën en vetten industrieel gedeeltelijk gehard worden. Hierdoor gaan de vetten langer mee en kunnen ze gebruikt worden voor het produceren van bijvoorbeeld harde margarine, frituurvet, gebak en koekjes. Daarnaast komen transvetten van nature voor in melk en vlees van bijvoorbeeld koeien, aldus het Veel van de transvetten die wij nuttigen, zijn een bijproduct van een bewerkingsproces, waarbij oliën en vetten industrieel gedeeltelijk gehard worden. Hierdoor gaan de vetten langer mee en kunnen ze gebruikt worden voor het produceren van bijvoorbeeld harde margarine, frituurvet, gebak en koekjes. Daarnaast komen transvetten van nature voor in melk en vlees van bijvoorbeeld koeien, aldus het Voedingscentrum . Transvetten zijn schadelijker dan verzadigde vetten en verhogen het ‘slechte’ en verlagen het ‘goede’ cholesterol, waardoor de kans op hart- en vaatziekten toeneemt. De WHO adviseert de inname van transvetten te beperken tot 1% van de totale energie-inname. Voor een vrouw die 2000 kCal per dag binnenkrijgt, gaat het dan om 2 gram transvet per dag. Voor een man die 2500 kCal per dag nuttigt, gaat het om maximaal 3 gram.

De WHO heeft dan ook een plan opgesteld om de industrieel vervaardigde transvetten langzaam uit ons voedsel te verdrijven. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie moet het publiek zich bewust worden van de gezondheidsrisico’s, terwijl overheden het gebruik van transvetten moeten monitoren en indien nodig aan banden moeten leggen. Ook moet het gebruik van gezondere vetten en oliën gepromoot worden.

Het klinkt nogal heftig, maar het is allemaal heel goed mogelijk, aldus de WHO. De organisatie wijst daarbij naar Denemarken, het eerste land dat het gebruik van industrieel geproduceerde transvetten aan banden heeft gelegd en het aantal slachtoffers van hart- en vaatziekten vervolgens sneller dan in omringende landen zag dalen.