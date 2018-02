In het leven moet je af en toe geluk hebben. Dit geldt zeker voor amateur-astronoom Víctor Buso.

Terwijl hij zijn nieuwe camera aan het testen was, fotografeerde de Argentijn een exploderende ster: SN 2016gkg. Zelfs op tachtig miljoen lichtjaar van de exploderende ster is het object duidelijk zichtbaar.

“Het is alsof je de loterij wint”

Beeldhouwer Supernova SN 2016gkg vond op 20 september 2016 plaats in het spiraalstelsel NGC 613. Dit sterrenstelsel bevindt zich in het sterrenbeeld Beeldhouwer. Dit sterrenbeeld is vanuit de Benelux moeilijk zichtbaar. En zelfs als je naar het zuiden reist om Beeldhouwer te zien, dan nog laat het sterrenbeeld geen blijvende indruk achter. De helderste ster – alpha Sculptoris – heeft namelijk een magnitude van 4,3. Dat betekent dat dit hemellichaam net met het blote oog zichtbaar is.

Wanneer een ster explodeert, dan neemt de helderheid in korte tijd sterk toe. Dit komt omdat gas nabij het oppervlak van de ster in korte tijd wordt verhit door de supersonische schokgolf vanuit de exploderende kern van de ster.

Buso heeft foto’s van enkele momenten voor en na de explosie. “De kans dat een willekeurige amateur-astronoom een supernova ontdekt is zeer klein,” zegt astronoom Melina Bersten van het Instituto de Astrofísica de La Plata in Argentinië. Ze schat de kans op één op tien miljoen of zelfs één op honderd miljoen. “Het is alsof je de loterij wint”, vertelt astronoom Alex Filippenko (UC Berkeley).

Na een supernova-explosie gloeit een object nog lang na. Dit geeft astronomen de kans om meer te weten te komen over de geëxplodeerde ster. Wetenschappers denken dat de ontplofte ster ooit twintig keer zo zwaar was als de zon. Toch verloor het object ruim voor de explosie al veel gas, dat gestolen werd door een andere ster. Kort voor de supernova-explosie was de kosmische gasbol nog maar vijf keer zo zwaar als onze moederster.