Het is de eerste stap richting een (letterlijk) hoger doel: aantonen dat de aarde helemaal niet rond is.

Volgende week moet het gaan gebeuren. Op 3 februari hoopt de Amerikaan Michael Hughes zichzelf te lanceren in een zelfgebouwde raket (wat kan er mis gaan?). Als alles volgens plan gaat, zal Hughes een hoogte van zo’n 800 meter bereiken. Een publiciteitsstunt, bedoeld om aandacht en geld te vragen voor het uiteindelijke doel dat Hughes voor ogen heeft: een raket bouwen die hem naar het randje van de atmosfeer brengt.

Probleempje

Eigenlijk stond de lancering die nu op 3 februari plaats gaat vinden, gepland voor december. Maar de overheid gooide roet in het eten: de raket bleef namelijk niet boven privéterrein. Genoeg reden voor Hughes om de lancering af te blazen en de raket compleet te herzien. Nu zal deze verticaal gelanceerd worden, zodat deze op privéterrein blijft. Daarmee lijkt niets de lancering nog in de weg te staan.

Platte aarde

Diverse media berichtten eerder dat de lancering bedoeld is om aan te tonen dat de aarde plat is. Hughes – ervan overtuigd dat de aarde niet rond is – spreekt dat echter fel tegen. Dat er op de zijkant van zijn raket met grote letters ‘Flat Earth Research’ staat, is volgens hem te verklaren door het feit dat deze organisatie een serieuze donatie heeft gedaan die de lancering mede mogelijk maakt. Is Hughes dan niet van plan om uit te zoeken of de aarde rond is? Zeker wel. Maar niet tijdens deze lancering. Deze lancering is bedoeld om aandacht en geld te vragen voor een nieuwe lancering. Die tweede lancering moet Hughes naar het randje van de atmosfeer brengen alwaar hij vervolgens met eigen ogen kan aanschouwen welke vorm Moeder Aarde heeft. Voor die lancering zou zo’n 1,8 tot 2 miljoen dollar nodig zijn.

Met eigen ogen

Hoewel talloze foto’s – gemaakt door ruimtesondes en satellieten – talloze experimenten en de natuurwetten ons vertellen dat de aarde rond is, is er nog altijd een klein groepje halsstarrige mensen dat ervan overtuigd is dat de aarde plat is. Foto’s waarop een ronde aarde te zien is, worden afgedaan als fotoshop-producten en wetenschappers zouden ons met hun formules maar wat op de mouw spelden (behalve als het gaat om Mars dan, want die planeet is wél rond). Mike Hughes ziet het ook zo. Hij vertelt in een filmpje dat hij vermoedt dat de aarde plat is, omdat hij niet kan bewijzen dat deze rond is. Weet hij zeker dat de aarde de vorm van een frisbee heeft? Nee. En daarom wil hij het eens met eigen ogen gaan bekijken. Maar dan moet hij wel eerst de lancering van 3 februari zien te overleven. Dan kan hij namelijk de volgende lancering gaan plannen: een missie waarbij hij wel hoog genoeg komt om een eventuele ronding van de aarde met eigen ogen te aanschouwen.

Hamvraag blijft natuurlijk hoe serieus Mad Mike is (in hetzelfde filmpje kondigt hij ook nog even aan dat hij van plan is om zich verkiesbaar te stellen als gouverneur van Californië). Maar we lijken hier wel met een echte waaghals te maken te hebben. Zo haalde hij het Guinness Book of Records door met een limousine een sprong van maar liefst 31,3 meter te maken. En in 2014 zou hij zichzelf al eens gelanceerd hebben naar een hoogte van bijna 420 meter. Een lancering naar grotere hoogte zou dan ook prima in dat rijtje passen. Nu maar hopen dat het ook net zo goed afloopt als zijn eerdere avonturen.