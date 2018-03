En hij kan het nog navertellen.

Eigenlijk wilde de Amerikaan Michael Hughes zich begin februari al lanceren in een zelfgebouwde raket. Maar toen werd de lancering voor de zoveelste keer uitgesteld. Op de valreep van maart is het dan toch nog gelukt: afgelopen weekend lanceerde ‘Mad Mike’ zichzelf naar een hoogte van 571,5 meter. Om vervolgens aan een parachute weer naar beneden te komen zetten en een tamelijk hardhandige landing te maken.

Waarom?

Die vraag komt waarschijnlijk als eerste bovendrijven. En terecht. Want waarom zou iemand zoveel moeite doen en risico nemen om op een hoogte van enkele honderden meters te komen? Mad Mike heeft er zo zijn eigen redenen voor. Deze lancering moet namelijk gezien worden als de opmaat naar meer: uiteindelijk wil Michael Hughes namelijk een raket bouwen die hem naar het randje van de atmosfeer brengt. En daar hoopt hij dan met eigen ogen te zien dat de aarde plat is.

Plat?

Ja, je leest het goed. Michael Hughes vermoedt namelijk dat de aarde de vorm van een frisbee heeft. Dat talloze foto’s – gemaakt vanuit de ruimte – iets anders laten zien, doet hem weinig. Die foto’s kunnen immers heel goed gemanipuleerd zijn. En dus wil hij met eigen ogen de vorm van de aarde zien.

Of het zover gaat komen, is afwachten. Maar die eerste lancering – bedoeld om geld en aandacht te verkrijgen voor het ultieme einddoel van Hughes – zit erop. En Hughes kan het – tegen de verwachtingen van velen in – nog navertellen ook.

Het lijkt misschien wat vreemd dat Hughes denkt dat de aarde plat is. Maar hij is niet alleen. Wereldwijd zijn nog veel meer mensen te vinden die nog altijd denken dat de aarde een schijf is. Er is zelfs een heuse Flat Earth Society (die eind vorig jaar zijn eerste heuse conferentie hield). Foto’s waarop een ronde aarde te zien is, worden door deze Society afgedaan als fotoshop-producten en wetenschappers zouden ons met hun formules maar wat op de mouw spelden ( behalve als het gaat om Mars dan, want die planeet is wél rond ). Merio / Pixabay