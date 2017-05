Voor 2490 dollar (zo’n 2240 euro) cirkelt de as twee jaar lang rond de aarde om daarna in de atmosfeer te verbranden.

Volgend jaar gaat het Amerikaanse bedrijf Elysium Space de eerste vlucht organiseren. Het bedrijf noemt het de Elysium Star II Mission. Zo’n honderd mensen zouden al een plekje voor de as van dierbaren hebben gereserveerd.

Volgend jaar

Wie de as van een geliefde de ruimte in wil sturen, meldt zich bij het bedrijf aan en krijgt een pakketje thuis gestuurd. Daarin zit een klein bakje dat men kan vullen met een beetje as (‘een symbolische portie, noemt Elysium het op de website). Die portie wordt zorgvuldig – samen met resten van andere overledenen – in een nanosatelliet gestopt. En die satelliet kiest volgend jaar het luchtruim aan boord van SpaceX’s Falcon 9.

In een baan om de aarde

Eenmaal in de ruimte gearriveerd, nestelt de satelliet zich in een baan rond de aarde en cirkelt twee jaar lang rond de planeet. Daarna keert de satelliet terug naar de aarde, waarbij deze – inclusief de inhoud – in de atmosfeer verbrandt.

Primeur

Als het Elysium en SpaceX volgend jaar lukt om de met gecremeerde resten gevulde nanosatelliet te lanceren, is dat een primeur. In 2015 probeerde Elysium ook al eens een satelliet gevuld met menselijke resten te lanceren – toen met een raket van de Amerikaanse luchtmacht – maar dat mislukte.

In 2018 hoopt het bedrijf ook in staat te zijn om gecremeerde resten naar het oppervlak van de maan te brengen. Daar hangt wel een iets ander prijskaartje aan: het afleveren van een symbolische portie as op de maan kost 9950 dollar (bijna 9000 euro).