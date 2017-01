Hun brouwerijtje gaat mogelijk mee aan boord van een Indiase maaanlander die nog dit jaar het luchtruim kiest.

TeamIndus is het enige Indiase team dat nog in de race is voor de Google Lunar XPRIZE. De wedstrijd heeft een duidelijk eindstation: de maan. Het team dat er als eerste in slaagt op de maan te landen, vervolgens een afstand van 500 meter op de maan af te leggen en beeldmateriaal dat op de maan gemaakt is naar de aarde te sturen, wint 20 miljoen dollar. Op dit moment zijn er nog maar enkele teams in de race voor de prijs, waaronder dus TeamIndus. Het team wil nog dit jaar – op 28 december 2017 om precies te zijn – een maanlander en -rover lanceren.

Primeur?

En aan boord van die missie is plaats voor een aantal experimenten. TeamIndus riep studenten wereldwijd op om met ideeën te komen en dat heeft het geweten! Er werden zo’n 3000 ideeën ingestuurd. Inmiddels heeft een selectieprocedure plaatsgevonden en zijn nog 25 ideeën in de race voor een plekje aan boord van de maanlander. En één van die ideeën is bedacht door een Amerikaans studententeam. De studenten willen bier gaan brouwen op de maan. Als hun idee straks daadwerkelijk als winnaar uit de bus komt, is dat een primeur. Nog niet eerder is bier in de ruimte tot stand gekomen.

Gistingsvat

De studenten hebben een bijzonder gistingsvat ontwikkeld dat ongeveer zo groot is als een blikje frisdrank. Het gistingsvat bestaat uit drie delen. Het bovenste deel wordt gevuld met de basis van bier – het wort – dat reeds op aarde wordt klaargemaakt. Het tweede compartiment direct daaronder bevat de gist. Zodra de maanlander voet op de maan zet, zal het ventiel tussen de twee compartimenten opengaan, waarop het wort en de gist zich mengen. Zodra de gist zijn werk gedaan heeft, gaat een tweede ventiel open, waarop de gist naar beneden zakt en zich scheidt van het inmiddels gefermenteerde bier.

Implicaties

Het lijkt misschien een vrij ludiek experiment, maar vergis je niet. Het heeft echt implicaties die verder reiken dan een glas bier. Zo wijzen de studenten erop dat gisten niet alleen nuttig zijn voor het maken van alcoholische dranken, maar ook voor het maken van bijvoorbeeld biobrandstoffen en brood. “De symbiotische relatie tussen mensen en gist is zonder twijfel belangrijk voor de toekomstige kolonisatie van de maan en andere planeten,” zo stellen de studenten. En dus is het belangrijk om meer te weten te komen over het gedrag van gist in de ruimte.

Of het gistingsvat van de studenten daadwerkelijk een plekje krijgt aan boord van de Indiase maanlander wordt dit voorjaar duidelijk.