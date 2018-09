Er wordt niet gereageerd op de speculaties alvorens het onderzoek is afgerond.

Dat laten de Amerikaanse en Russische ruimtevaartorganisatie weten in een gezamenlijke persverklaring. De Russen hebben de Amerikanen officieel laten weten dat er een – door de Russen geleid – onderzoek wordt opgezet naar de oorzaak van het lek in de Sojoez-sonde.

Het lek

Het lek werd vorige week ontdekt, nadat de luchtdruk in het ISS plotseling daalde. De verschillende compartimenten van het internationale ruimtestation werden daarop één voor één afgesloten, in de hoop zo de exacte locatie van het lek op te kunnen sporen. Uiteindelijk bleek het lek zich te bevinden in het bovenste deel van een Sojoez-ruimtevaartuig dat aan het ISS gekoppeld was. Het lek – dat in eerste instantie werd toegeschreven aan een botsing met ruimtepuin – werd gedicht en daarmee leek de kous af te zijn.

Speculaties

Maar niets was minder waar. Al snel gingen er namelijk allerlei wilde geruchten over de oorzaak van het lek rond. Die geruchtenmolen werd in zekere zin door NASA zelf aangezwengeld, toen de ruimtevaartorganisatie een foto van het lek de wijde wereld in slingerde. Velen vonden het gaatje wel heel erg op een boorgat lijken. En een nieuwe theorie was geboren: iemand had geprobeerd het ISS te saboteren of was in het gunstigste geval een beetje onhandig bezig geweest. Dat NASA de foto in kwestie vervolgens rap offline haalde, zorgde ervoor dat de geruchten steeds luider gingen klinken. Vervolgens waren het de Russen – bij monde van Dmitriy Rogozin, hoofd van de Russische ruimtevaartorganisatie Roskosmos – die de geruchten tegenover staatsmedia bevestigden: dit gat was door mensen gemaakt.

NASA hulde zich dagenlang in stilzwijgen, maar heeft dat stilzwijgen nu – kort – verbroken. Tijdens een eerste (virtuele) ontmoeting tussen de onlangs benoemde NASA-baas Jim Bridenstine en zijn Russische collega Dmitry Rogozin zijn beide partijen overeengekomen voorlopig geen uitspraken te doen over de oorzaak van het lek. En die afspraak is nu middels een korte persverklaring wereldkundig gemaakt. Zowel de Russen als de Amerikanen laten in de verklaring weten zich bewust te zijn van alle speculaties, maar pas uitspraken te willen doen als het eerste onderzoek naar de oorzaak van het lek is afgerond. Wanneer we de eerste resultaten van dat onderzoek mogen verwachten, is onduidelijk.