En vullen zo de afgelegen bergmeren bij.

Als je de beelden voor het eerst ziet, lijkt het ongelofelijk. En toch is dit de manier waarop de Utah Division of Wildlife Resources” rel=”noopener” target=”_blank”>Utah Division of Wildlife Resources (kortweg Utah DWR) de afgelegen bergmeren gezond weet te houden.

Fun fact: We stock many of Utah's high-mountain lakes from the air. The fish are tiny — anywhere from 1–3 inches long — which allows more than 95% of them to survive the fall. #Utah #TroutTuesday pic.twitter.com/kotDe91Zzw — Utah DWR (@UtahDWR) 21 augustus 2018

In die bergmeren wordt intensief gevist, waardoor populaties snel krimpen en er zo af en toe behoefte is aan wat nieuwe input. In het verleden ging dat er nogal primitief aan toe. Medewerkers van Utah DWR vulden wat melkkannen met vissen en water en brachten ze te paard naar de bergmeren (die niet te bereiken zijn met een auto).

Maar vandaag de dag gaat dat dus anders. Utah DWR gooit nu vliegtuigen vol met water en vis, vliegt naar de bergmeren en laat de vissen vanuit de lucht los. Het is volgens Utah DWR een stuk minder stressvol voor de vissen dan de reis over land. En meer dan 95% van de vissen zou uiteindelijk heelhuids in het bergmeer landen. Dat de vissen hun vrije val overleven, is volgens Utah DWR te danken aan het feit dat ze zo klein en licht zijn.

Het filmpje is ondertussen al behoorlijk viraal gegaan en kan naast lovende reacties ook op de nodige kritiek rekenen. Zonder deze ingreep zouden de meeste bergmeren in Utah echter praktisch geen vis meer bevatten.