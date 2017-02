De pinguïn leefde zo’n 61 miljoen jaar geleden en was met een hoogte van zo’n 150 centimeter een flinke jongen.

Onderzoekers ontdekten de fossiele resten van de pinguïn in de regio Canterbury. Het is een bijzondere vondst. Want nog niet eerder zijn zulke oude resten van een pinguïn ontdekt.

“Wat bijzonder is aan dit fossiel is dat het zich duidelijk onderscheidt van reeds bekende pinguïnfossielen die uit hetzelfde tijdperk (het vroeg-Paleoceen, red.) stammen,” vertelt onderzoeker Gerald Mayr. Hij wijst erop dat de pinguïn bijvoorbeeld veel groter is dan andere pinguïns uit die tijd.

Grote diversiteit

De vondst suggereert dat de diversiteit onder de pinguïns zo’n 60 miljoen jaar geleden reeds groot was. Aangezien de pinguïns enige tijd nodig hadden om tot zoveel varianten te komen, is het aannemelijk dat de eerste pinguïns al veel eerder dan gedacht het levenslicht zagen: niet aan het begin van het Paleoceen, maar aan het eind van het Krijt “Het wijst erop dat de eerste pinguïn-achtigen waarschijnlijk reeds in het tijdperk van de dinosaurussen – meer dan 65 miljoen jaar geleden – ontstonden,” vertelt Mayr.

Het lichaam van de pinguïn moet zo’n 150 centimeter lang zijn geweest. Daarmee was deze pinguïn bijna net zo groot als de grootste gefossiliseerde pinguïn die ons bekend is: Anthropornis nordenskjoeldi. Deze pinguïn leefde tussen de 45 en 33 miljoen jaar geleden op Antarctica en is dus aanzienlijk jonger dan de soort die onderzoekers nu hebben ontdekt. “Pinguïns hebben dus reeds vroeg in hun evolutionaire geschiedenis – meer dan 60 miljoen jaar geleden al – enorme groottes bereikt.”