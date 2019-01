Het vliegende reptiel had enorme klauwen en een bek vol scherpe tanden.

Resten van de pterosaurus zijn – tezamen met de fossiele resten van 200 andere vliegende reptielen – lang geleden al teruggevonden nabij Stonesfield, een plaatsje ten noordwesten van Londen. Hier werd in 1824 ook ”s werelds eerste’ dinosaurus – Megalosaurus – ontdekt. Deze soort is de boeken ingegaan als de eerste dinosauriër die benoemd werd. Het maakt Stonesfield tot een belangrijke vindplaats en toch hebben paleontologen de fossiele resten die hier van pterosaurussen zijn teruggevonden lang links laten liggen. Dat is deels te verklaren door het feit dat het om zeer gefragmenteerde resten gaat. Ook de enorme omvang van de verzameling resten speelt een rol. Dit onderzoek onthult dat een analyse van de resten echter de moeite waard is. Zo hebben onderzoekers nu een compleet nieuwe soort pterosaurus ontdekt. En wat voor één!

De pterosaurus heeft de naam Klobiodon rochei gekregen en leefde ten tijde van de Jura, zij aan zij met de dinosaurussen, waaronder de vleesetende Megalosaurus. Wat het meest in het oog springt, zijn de enorme tanden van de pterosaurus die tot wel 26 millimeter lang zijn. “Zijn lange tanden moeten een soort kooi hebben gevormd van waaruit maar weinig organismen zodra Klobiodon ze had gevangen, konden ontsnappen,” aldus onderzoeker Michael O’Sullivan. De tanden zijn extra bijzonder, omdat maar weinig pterosaurussen in de tijd waarin Klobiodon leefde met tanden waren uitgerust.

Twee meter

Kliobodon moet – zeker voor die tijd – een uit de kluiten gewassen pterosaurus zijn geweest. Volwassen K. rochei hadden naar schatting een spanwijdte van zo’n twee meter. De onderzoekers vermoeden dat het vliegende reptiel zich met name ophield in kustgebieden, waar het met behulp van die enorme tanden joeg op vissen en inktvissen. K. rochei slikte zijn prooien waarschijnlijk heelhuids door.

In de tijd van K. rochei zag Groot-Brittannië er heel anders uit dan nu. De temperaturen lagen hoger. En de zeespiegel ook. Het leefgebied van K. rochei kan dan ook het beste beschreven worden als een verzameling grote tropische eilanden.