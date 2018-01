Het koude continent is adembenemend mooi én veelzijdig.

Die conclusie kun je wel trekken als je de nieuwste foto’s ziet die tijdens Operation IceBridge zijn gemaakt. Tijdens dit onderzoeksproject – dat alweer negen jaar loopt – word Antarctica vanuit een vliegtuigje bestudeerd en gefotografeerd. De beelden moeten – in aanvulling op satellietbeelden en onderzoek ter plaatse – meer inzicht geven in hoe dit continent in elkaar steekt en – onder invloed van klimaatverandering – verandert.

Tijdens elke vlucht die tijdens Operation IceBridge wordt gemaakt, maakt een camera die bevestigd zit aan de buik van het vliegtuig bijna 8000(!) foto’s. En nu heeft NASA een aantal van die foto’s vrijgegeven. De beelden laten onder meer zien dat zee-ijs er in tal van varianten is.

Maar niet alleen boven water zijn mooie dingen te zien. Minstens net zo mooi is het continent zelf. Bijvoorbeeld het Antarctisch Schiereiland waar bergen en sneeuw elkaar ontmoeten.

Tijdens deze Operation IceBridge was er natuurlijk ook ruime aandacht voor Larsen C: de ijsplaat die in juli 2017 een enorme brok ijs verloor. Eerder kon je op Scientias.nl al foto’s die van deze ijsberg werden gemaakt, bewonderen. De foto hieronder laat zien dat ook de ruimte tussen de ijsplaat en ijsberg al gevuld wordt met dun zee-ijs.