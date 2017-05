De biologische activiteit op het continent is de afgelopen vijftig jaar toegenomen.

Vier jaar geleden ontdekten wetenschappers al dat hogere temperaturen grote gevolgen hadden voor de biologische activiteit op het zuidelijke puntje van het Antarctisch Schiereiland. De mossen in dit deel van Antarctica groeiden aanmerkelijk sneller en ook de microbiële activiteit nam toe.

Op het hele schiereiland

Dezelfde onderzoeksgroep moet nu concluderen dat dat niet alleen voor het puntje van het Antarctisch Schiereiland geldt. Maar voor het complete schiereiland. “Dit geeft ons een veel beter beeld van de schaal waarop deze veranderingen plaatsvinden,” vertelt onderzoeker Mattheuw Amesbury. “Eerder zagen we deze reactie op slechts één locatie in het zuidelijke deel van het Antarctisch Schiereiland, maar nu weten we dat mosbanken op het gehele schiereiland reageren op de recente klimaatverandering.”

Moskernen

De onderzoekers bestudeerden nog eens vijf moskernen, afkomstig van drie verschillende plekken op het Antarctisch Schiereiland. De kernen gingen tot 150 jaar terug en laten zien dat de biologische activiteit de afgelopen 50 jaar sterk is toegenomen. Wat de onderzoekers opvalt, is dat de moskernen – hoewel ze op verschillende plekken zijn verzameld – allemaal hetzelfde verhaal vertellen. Het wijst er sterk op dat het Antarctisch Schiereiland een fundamentele en wijdverspreide verandering ondergaat, aldus de onderzoekers.

Stijgende temperaturen

Het hangt allemaal samen met stijgende temperaturen. Het Antarctische Schiereiland behoort tot de snelst opwarmende gebieden ter wereld. Sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw stijgen de temperaturen er ongeveer een halve graad per decennium.

De onderzoekers verwachten dat Antarctica in de nabije toekomst nog veel groener wordt. Mos is namelijk heel gevoelig voor temperatuurstijgingen en groeit bij hogere temperaturen veel sneller. “Het suggereert dat ecosystemen onder toekomstige opwarming snel zullen veranderen en dat leidt tot grote veranderingen in de biologie en het landschap van dit iconische gebied,” vertelt onderzoeker Dan Charman. Amesbury voegt toe: “Als dit doorzet en er door terugtrekkende gletsjers steeds meer land ijsvrij wordt, zal het Antarctisch Schiereiland in de toekomst een veel groenere plek zijn.”